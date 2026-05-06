健康網》烤大蒜從嗆辣轉成香甜 專家教3隱藏版吃法 美味加分又護心

農糧署分享「萬用烤大蒜」簡易做法，烘烤約25分鐘至表面呈現焦糖色，冷凍可保存1-2個月左右，隨時拿來用超方便；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？大蒜不只爆香，它可以變化風味。農糧署指出，將蒜頭烘烤後，風味變得香甜綿密，成為萬用烤大蒜。不只如此，大蒜還能化身於多種料理中，包括加入泡麵讓湯頭更濃郁、燉雞湯增添香氣，或製成抹醬搭配麵包食用，兼顧美味與便利，是日常料理的實用食材。

營養師程涵宇曾在臉書專頁分享，大蒜有抗發炎、保護心血管、調節腸道菌叢、降低脂肪肝和肝癌風險等好處。她推荐剝好10分鐘後生食大蒜，能吃到最多大蒜素，但有腸胃潰瘍、胃食道逆流的人要避免生吃大蒜，以避免胃灼熱。

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農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，雲林縣是國產 蒜頭 的最大產地，每10顆蒜頭，就有約9顆來自雲林，國產大蒜風味嗆辣香濃，經過高溫烘烤，蒜頭會變得更綿密、香甜美味。

農糧署分享「萬用烤大蒜」簡易做法，先將整顆蒜球表面擦拭乾淨，從頂部約1/3處切開，淋上橄欖油後，放入預熱至180度的烤箱，烘烤約25分鐘，至表面呈現焦糖色即可，冷凍可保存1-2個月左右，隨時拿來用超方便，特別適合忙碌族群備用。

除了萬用烤大蒜外，農糧署還不藏私公開3大吃法：

●煮泡麵。整顆蒜球冷水煮開後壓碎，煮泡麵湯頭更濃郁。

●煮雞湯。生蒜頭燉煸香，加烤大蒜煮湯香氣十足。

●做抹醬。大蒜壓成泥與無鹽奶油，香料粉、鹽攪拌成醬，配麵包烤過更香酥。

多數人沒有想到，原來大蒜的風味可以如此多變，透過簡單烘烤即可轉化風味，不僅更順口，也能提升料理層次。善用冷凍保存與多元吃法，讓大蒜成為日常餐桌的萬用食材。

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