準備過一「夏」》立夏吃蛋說得通 中醫師力薦老祖宗智慧

板橋新生堂中醫師楊為安指出，「立夏吃蛋」的習俗是有道理的，也可看出老祖宗的智慧；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕俗諺：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」板橋新生堂中醫師楊為安指出，立夏之後，天氣越趨炎熱，導致老人小孩的食慾變差，也就是俗稱的「疰夏」。相傳女媧娘娘指點百姓，吃煮熟的雞蛋、鴨蛋、鵝蛋，可以解「疰夏」，因此「立夏吃蛋」的習俗就流傳至今。

雞蛋幾乎含有人體必需的所有營養物質，如蛋白質、脂肪、卵黃素、卵磷脂、維生素和鐵、鈣、鉀等，是極具效益的食物。楊為安表示，其實吃雞蛋並不會導致高膽固醇。膽固醇是人體必需的營養，大部分會由人體自行合成，且膽固醇是製造細胞膜不可缺的物質，過低反而對身體是種負擔。

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除了在立夏吃蛋外，楊為安指出，立夏有「秤人」習俗，尤其是替小孩與老人量體重。傳統習俗認為，在立夏這天量體重，就不再怕熱，也不容易厭食、生病，但以現代營養過剩的社會來說，稍顯不符實際情形，所以現在取其精髓改成「測量肌肉量」。

入夏要為老父親多補補？ 中醫師建議涼補就好

台灣有「穀雨補老母，入夏補老父」的俗諺。很多人都相信在立夏當天，要為年高的父親進補。楊為安說，不過在炎熱夏天來臨前，建議還是以涼補為主。

不過，立夏開始就是暑熱相伴，楊為安指出，胃口往往欠佳，因此許多人喜食辛辣之物來刺激食慾，但吃完後往往口乾舌燥更嚴重，甚至誘發胃腸發炎及水腫。

因此，他在夏天建議，以清淡飲食祛暑排濕，宜吃綠豆、薏仁、冬瓜、絲瓜等清熱利濕的食物來減輕身體負擔，且這些食物熱量也低，身體也比較沒有負擔。除了鹹、辣可以增加食慾外，酸、苦也是可以刺激味蕾的，在炎炎夏日可以適度吃苦、酸，如苦瓜、蓮子芯、烏梅、山楂、洛神等，可清心除煩、生津止渴、斂汗、開胃。

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