準備過一「夏」》運動別暴汗恐耗心氣 中醫師揭護心3招

板橋新生堂中醫師楊為安指出，老祖宗流傳下來的智慧，可適度接受日照以助體內陽氣宣散，也應保持心情愉快，切忌大喜大怒，以免傷及心神；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天的養生之道，板橋新生堂中醫師楊為安剖析，老祖宗流傳下來的智慧，可適度接受日照以助體內陽氣宣散，也應保持心情愉快，切忌大喜大怒，以免傷及心神，同時適度流汗也可減少濕熱之氣困於體內，若有違夏天養生之道，秋冬季則會誘發疾病。

由於「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，心氣通於夏氣，夏季是養心的最佳時節，同時也是心氣最易受損的季節。楊為安指出，今（2026）年是丙午年，天干與地支皆為火，代表今年能量非常躁動、反應劇烈、萬物生長極快，但同時也容易發生「過熱」或「乾枯」的現象，臨床上需特別注意以下症狀：

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●心血管負擔加重：

心屬火，兩火相煽，易導致血脈擴張，心火亢盛。高血壓、心律不整及失眠患者，此時最易病情波動。

●暑濕困脾：

今年雖然火氣大，但水運亦太過，形成「濕熱交蒸」。民眾易出現食慾不振、腹瀉、四肢沉重等「暑濕」症狀。

●情志焦躁：

火旺擾心，容易出現心煩意亂、易怒、口苦咽乾。

楊為安表示，在這種歲氣及節氣下，養生之道顯得格外重要：

●調理情志：靜心安神

1.戒躁：宜保持心平氣和，心靜自然涼。

2.午睡：增加20-30分鐘的午休。午時（11:00-13:00）適逢心經循行，小憩片刻有助於養心、補充體力。

●運動養生：不宜大汗淋漓

1.運動強度：宜選擇散步、太極拳、瑜伽等節奏較慢的運動。

2.避免暴汗：「汗為心之液」，出汗過多會耗損心氣。運動後應及時補水，且不宜立即沖冷水澡。

●刮痧：刮痧有助於體表散熱及緩解筋膜緊繃

1.心包經代心受邪：可用手指或刮痧板，使用乳霜或按摩油，刮雙手前臂陰面的心包經，由曲澤穴往下，經間使穴、內關穴、大陵穴、勞宮穴等，往下刮拭，刮到皮膚呈現粉紅色即可。平時也可作為保養，有助於活血化瘀、保護心臟。

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