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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

準備過一「夏」》立夏別急著衝效率！ 醫：腸道和神經系統恐先被操壞

2026/05/05 08:00

立夏雖然是活動期的開始，板橋王威堯診所院長王威堯醫師提醒，但系統仍在適應高負荷；圖為情境照。（圖取自freepik）

立夏雖然是活動期的開始，板橋王威堯診所院長王威堯醫師提醒，但系統仍在適應高負荷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立夏本身不是問題，問題在於很多人會在這個時候，誤以為自己應該全面進入高效率狀態。板橋王威堯診所院長王威堯醫師提醒，立夏雖然是活動期的開始，但系統仍在適應高負荷。

立夏前後最常見到的是白天可以撐住，但晚上特別累，睡眠時間夠，卻恢復感不明顯。王威堯指出，若此時過度增加工作或運動強度、飲食不規律、睡眠品質下降等，就容易讓腸道與神經系統長時間處於高張力狀態，進一步影響後續節氣（特別是小滿與芒種）的穩定性。

腸道開始承受負荷，而不是單純變快，在這個階段，腸道的變化尤其關鍵。王威堯指出，立夏時期腸道處於高效率運作狀態，消化與吸收節奏明確而快速。

腸道菌相在此時仍處於高活性，但其代謝產物與腸道屏障的調節能力，會受到長時間負荷影響，使腸道環境從原本的俐落轉為略帶阻滯。王威堯指出，當腸道與神經系統持續處於高輸出狀態，腸－腦軸的訊號傳遞不會減少，反而會出現一種「不再乾淨」的狀態。不是變強，也不是變弱，而是變得混濁，讓情緒呈現一種持續但不明確的存在感，既沒有爆發，也難以消散。

「還撐得住」累積太多會影響睡眠

王威堯提醒，這種「還撐得住」的狀態，正是身體開始累積負荷的訊號。如果在這個時候沒有調整節奏，持續以同樣的方式輸出，在進入芒種與夏至之後，這些累積就容易轉為明顯的疲勞、腸胃不穩，甚至影響睡眠與情緒。

立夏的核心，不是拚效率，而是建立一種新的能力，在高輸出狀態下，仍然維持節律。「立夏不是要你做更多，而是讓身體學會怎麼做得更久」，王威堯指出，當這個能力建立，接下來的夏季高峰，才不會變成消耗戰。

「如果你最近覺得自己變得比較容易累、腸胃反應變快，情緒也比較直接，其實不用太擔心」, 王威堯說：「那只是你的身體，連同你的腸道，一起開始進入一年之中，真正要用力生活的季節。」

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