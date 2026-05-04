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健康 > 名人健康事

健康網》陳光復一聽女兒辭職血壓飆高！ 醫：復健可啟動「關鍵刺激」

2026/05/04 21:02

澎湖縣長陳光復復健漸入佳境，但聽到女兒因他而辭職，突然血壓飆高。振興醫院指出，中風或開顱手術後，進行復健時可以考慮進行經顱磁刺激（rTMS），幫助大腦重新啟動學習能力。（取自陳光復臉書）

澎湖縣長陳光復復健漸入佳境，但聽到女兒因他而辭職，突然血壓飆高。振興醫院指出，中風或開顱手術後，進行復健時可以考慮進行經顱磁刺激（rTMS），幫助大腦重新啟動學習能力。（取自陳光復臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復復健漸入佳境，據太太吳淑瑾於臉書發文，指縣長在3月中旬已可以睜開眼，目光也隨著聲音移動，但因醫護人員不了解，縣長是「獨眼」，常因他「瞪」人，一時之間不知所措。不少中風或開顱手術後病患，進行顱磁刺激（rTMS），讓後續復健訓練更有效率。

陳光復在農曆春節大年初一跌倒，不幸重創頭部，經緊急開顱手術後，狀況愈來愈好，據「老高漫談」在臉書上指出，縣長昨天上午聽到女兒辭去日本公務機關的工作，一下子血壓飆高至160，把醫護人員嚇了一大跳。

振興醫院臉書專頁「振興醫院 - CHGH」發文分享，中風超過半年，真的只能等恢復嗎？近年神經科學研究發現，大腦即使在中風後一段時間，仍保有重新組織與學習的能力，關鍵在於如何喚醒神經可塑性。

當患者出現手腳動作恢復停滯、語言表達困難、吞嚥困難、注意力或認知退化、步態和平衡問題等，可考慮顱磁刺激（rTMS） ，這是一種非侵入性神經調控治療，透過快速變化的磁場作用於大腦皮質，調整神經網路活性。它並非取代復健，而是協助大腦進入較適合學習與重建的狀態。

振興醫院復健科指出，大腦可塑性不只存在於急性期，部分患者即使在中風一年後，仍可能透過適當治療與復健重新進步。傳統復健多從動作訓練開始，rTMS 則直接調整大腦皮質與神經網路活性，幫助大腦重新啟動學習能力。

最重要的是，rTMS不會破壞腦組織，它的治療利用磁場在大腦產生極微小電流，屬於非侵入性治療，需由專業醫師評估定位與刺激參數。

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