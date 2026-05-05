健康網》洗澡順手洗內褲超NG！ 醫揭「病菌卡纖維」6大清潔迷思

上廁所勿坐在馬桶上時沖水，胸腔專科醫師黃軒指出，馬桶沖水會產生「氣溶膠」，細菌可噴到1.5公尺高、懸浮數小時；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕有些人自認為很愛乾淨的生活習慣，結果卻使自己更「髒」，甚至更容易生病。胸腔專科醫師黃軒指出，這些過度、錯誤的作法，恐讓自己暴露於危險當中。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，有6個最常見的過度清潔習慣，反而讓自己置身於病菌的威脅：

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●用熱水燙內褲：

這個動作，不夠久又不夠熱，根本殺不了菌，反而讓蛋白質凝固，要清洗乾淨更難。

黃軒建議，正常清洗＋通風晾乾就夠。

●洗澡順便洗內褲：

沐浴乳沒有辦法分解蛋白質，內褲上的污垢，反而「卡在纖維裡」。

黃軒建議，放入洗衣機，讓機械力清洗，才是關鍵。

●上廁所中途沖水：

馬桶沖水會產生「氣溶膠」，細菌可噴到1.5公尺高、懸浮數小時。

黃軒建議，蓋上馬桶蓋再沖水＋洗手。

●用私密處清洗液灌洗：

此舉會破壞陰道菌叢（乳酸菌），反而增加感染風險。

黃軒建議，人體本身就有「自清潔系統」。

●用水沖洗生雞肉：

若有沙門氏菌，會隨水花飛濺，污染整個廚房。

黃軒建議，用紙巾擦乾＋徹底加熱。

●洗雞蛋再放冰箱：

洗掉「天然保護膜」，細菌更容易進入蛋內。

黃軒建議，乾擦＋分開存放即可。

日常生活習慣，黃軒指出，只要掌握常洗手、注意通風，以及正確處理食物，比過度清潔來得重要。

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