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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》日吃番茄保健康 醫揭能降發炎、消脂更瘦身

2026/05/04 20:43

精準預防醫學會理事長張家銘透露，過去中餐都吃一顆番茄，結果瘦了10公斤，因茄紅素能改善身體發炎，一天天變舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

精準預防醫學會理事長張家銘透露，過去中餐都吃一顆番茄，結果瘦了10公斤，因茄紅素能改善身體發炎，一天天變舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別小看番茄中的茄紅素，它會將身體的發炎指數，慢慢降下來，精準預防醫學會理事長張家銘透露，自己在國外進修那段時間，經常中餐就是一片披薩配番茄，沒想到回台一秤重，竟不知不覺掉了10公斤。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他回想那時，走路變得很輕鬆，身體負擔真的降下來，於是開始重新看待「吃」這件事。他表示，當身體長期處在低度發炎的狀態，就像一直收到「壓力很大、不安全」的訊號，於是身體會進入一種保護模式，此時，最容易將脂肪囤積起來。

很多人會覺得疲倦、腸胃悶、血糖忽高忽低，其實背後常常是代謝的節奏開始亂掉了。張家銘指出，茄紅素在這裡的角色，就像幫身體做一個溫和的校準。讓糖的使用比較順，脂肪不再只是堆著，而是慢慢開始流動、被利用。這樣的改變，不劇烈，但會一步一步往好的方向走。

他解釋，當發炎慢慢下降，身體裡那些「一直在長、一直在堆」的訊號也會跟著安靜下來。細胞不再被推著過度增生，整體的壓力自然減輕。換句話說，身體會從原本那種卡住、累積的狀態，回到比較平衡、比較穩定的節奏。

當身體發炎改變，血管、代謝開始變順、變好，血管的壓力也會跟著下降。張家銘表示，生活就是這樣，一點一點累積。當身體的代謝被慢慢調整回來，脂肪開始被利用，負擔慢慢減少，人自然就會輕起來。

營養師趙函穎則建議，番茄應搭配油脂烹調，因為番茄富含的「茄紅素」屬於脂溶性，與油一起加熱（如橄欖油炒番茄、番茄炒蛋）可將吸收率提升2至3倍。

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