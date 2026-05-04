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氣喘別只靠急救藥！死亡風險恐增1.9倍 醫：日常控制才保命

2026/05/04 18:43

氣喘發作恐迅速惡化，正確用藥可降低氣喘急性發作機率。（記者侯家瑜攝）

氣喘發作恐迅速惡化，正確用藥可降低氣喘急性發作機率。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕氣喘治療觀念轉變，從急救轉向日常抗發炎控制。全台200萬患者僅70萬追蹤，過度使用急救藥恐增風險。醫師建議規律用藥並及早治療，避免嚴重發作危及生命。

響應2026年世界氣喘日「確保所有氣喘患者皆能取得抗發炎吸入治療」主題，衛福部健保署與台灣胸腔暨重症加護醫學會共同提醒，氣喘治療已從過去「症狀來了再處理」，轉向「即時抗發炎控制」，也就是在症狀出現當下就介入治療，降低惡化風險。

根據2022年台灣成人氣喘照護指引，全台約有200萬名氣喘患者，但僅約70萬人確診並持續追蹤，顯示多數人仍未妥善管理。醫師指出，氣喘本質是氣道慢性發炎，若長期未控制，會導致呼吸道腫脹、分泌物增加，進而出現胸悶、咳嗽、喘鳴甚至呼吸困難。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示：「氣喘治療已持續與國際接軌，在多元治療策略中，『抗發炎優先』已是共識。」過去患者常依賴短效緩解吸入劑（急救型）快速緩解支氣管收縮，卻無法處理發炎根本問題。台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達進一步說明，近年氣喘治療觀念已從單純症狀緩解，轉向重視發炎控制的重要性，避免病友陷入反覆發作的惡性循環。

更值得注意的是，過度使用急救藥物恐帶來嚴重風險。研究顯示，若一年使用3支以上短效吸入劑，氣喘嚴重惡化風險增加1.7倍，死亡風險更提高至1.9倍，甚至心血管重大不良事件風險增加25%。目前台灣約有16%患者存在過度使用情形。醫界提醒，若每週需使用急救藥超過2次，就代表氣喘控制不佳，應儘速就醫調整治療。

嚴重型氣喘患者若無穩定管理疾病，不僅可能引發呼吸急促，嚴重更可能引發昏迷、意識混亂、呼吸音幾乎消失等危及生命的狀態。周昆達表示，嚴重型患者應及早導入生物製劑精準抑制特定發炎機轉，這不僅能改善症狀，更可降低甚至停用口服類固醇的需求。透過及早介入與即時抗發炎控制，病友能從頻繁發作的負擔中解脫，恢復症狀穩定。

健保署副署長張禹斌表示：「健保給付已接軌國際落實『即時抗發炎』觀念，今年更同步放寬部分治療嗜伊紅性（嗜酸性）白血球型嚴重氣喘生物製劑放寬給付條件，將口服類固醇門檻由6個月縮短至3個月，讓更多患者得以及早介入治療，在減輕疾病負擔的同時，也有助於提升整體預後。」

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