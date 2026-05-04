副作用低、殺癌更精準！ 北榮BNCT加速器安座 力拚全球領先

北榮BNCT加速器安座，象徵癌症治療新里程碑。（北榮提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總「硼中子捕獲治療（BNCT）中心」今舉行加速器安座儀式，象徵關鍵設備正式就位，預計於2027年完工啟用。未來北榮將成為全球少數同時具備「重粒子治療」與「BNCT」的醫療機構，推動台灣精準癌症治療邁向國際頂尖。

此次設備由漢民科技創辦人兼董事長黃民奇捐贈，並與國立陽明交通大學合作建置全系統設計之加速器型BNCT設備，由禾榮科技負責執行。院長陳威明表示，北榮自民國99年起與清華大學合作推動BNCT臨床應用，至今已累積超過600例治療經驗，特別在復發性頭頸癌與腦瘤展現良好成效。

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陳威明指出，北榮住院患者中逾1/3為癌症患者，引進先進治療技術勢在必行。隨著重粒子治療與BNCT逐步整合，未來可大幅提升整體醫療能量，打造完整且具國際競爭力的癌症治療體系，同時帶動台灣生醫產業發展。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，BNCT設備安座是技術邁向臨床的重要里程碑，未來將持續深化中子源技術、藥物開發與臨床應用，結合北榮臨床經驗，提升國際影響力。

從治療效果來看，北榮已累積豐富成果。副院長李偉強指出，復發性頭頸癌2年存活率達47%，整體反應率65%；膠質母細胞瘤恩慈療法反應率達70.6%。近期已完成約200例治療，適應症持續擴展中。

禾榮科技總經理沈孝廉說明，加速器型BNCT利用硼藥物與中子反應，可精準殺死癌細胞，同時降低對正常組織傷害。隨設備完成安座並進入測試，未來可望提升治療可及性，為患者帶來新希望。

醫界指出，BNCT對於傳統療法效果有限或抗輻射腫瘤具潛力優勢，且副作用相對較低。隨著國產設備逐步成熟，台灣在高端癌症治療領域的競爭力可望大幅提升。

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