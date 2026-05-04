自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

副作用低、殺癌更精準！ 北榮BNCT加速器安座 力拚全球領先

2026/05/04 18:14

北榮BNCT加速器安座，象徵癌症治療新里程碑。（北榮提供）

北榮BNCT加速器安座，象徵癌症治療新里程碑。（北榮提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總「硼中子捕獲治療（BNCT）中心」今舉行加速器安座儀式，象徵關鍵設備正式就位，預計於2027年完工啟用。未來北榮將成為全球少數同時具備「重粒子治療」與「BNCT」的醫療機構，推動台灣精準癌症治療邁向國際頂尖。

此次設備由漢民科技創辦人兼董事長黃民奇捐贈，並與國立陽明交通大學合作建置全系統設計之加速器型BNCT設備，由禾榮科技負責執行。院長陳威明表示，北榮自民國99年起與清華大學合作推動BNCT臨床應用，至今已累積超過600例治療經驗，特別在復發性頭頸癌與腦瘤展現良好成效。

陳威明指出，北榮住院患者中逾1/3為癌症患者，引進先進治療技術勢在必行。隨著重粒子治療與BNCT逐步整合，未來可大幅提升整體醫療能量，打造完整且具國際競爭力的癌症治療體系，同時帶動台灣生醫產業發展。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，BNCT設備安座是技術邁向臨床的重要里程碑，未來將持續深化中子源技術、藥物開發與臨床應用，結合北榮臨床經驗，提升國際影響力。

從治療效果來看，北榮已累積豐富成果。副院長李偉強指出，復發性頭頸癌2年存活率達47%，整體反應率65%；膠質母細胞瘤恩慈療法反應率達70.6%。近期已完成約200例治療，適應症持續擴展中。

禾榮科技總經理沈孝廉說明，加速器型BNCT利用硼藥物與中子反應，可精準殺死癌細胞，同時降低對正常組織傷害。隨設備完成安座並進入測試，未來可望提升治療可及性，為患者帶來新希望。

醫界指出，BNCT對於傳統療法效果有限或抗輻射腫瘤具潛力優勢，且副作用相對較低。隨著國產設備逐步成熟，台灣在高端癌症治療領域的競爭力可望大幅提升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中