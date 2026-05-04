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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

洗手也能救命！ 抗藥性威脅升溫 手部衛生成關鍵

2026/05/04 18:10

疾管署表示，手部衛生是預防醫療照護相關感染與抗生素抗藥性最簡單、有效且具成本效益的方法，呼籲醫療人員與民眾從日常做起，把洗手變成習慣。（桃園市衛生局提供）

疾管署表示，手部衛生是預防醫療照護相關感染與抗生素抗藥性最簡單、有效且具成本效益的方法，呼籲醫療人員與民眾從日常做起，把洗手變成習慣。（桃園市衛生局提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕每年5月5日是世界衛生組織（WHO）訂定的「手部衛生日」，2026年主題為「Action saves lives」，強調落實洗手就能救命。疾管署表示，手部衛生是預防醫療照護相關感染與抗生素抗藥性最簡單、有效且具成本效益的方法，呼籲醫療人員與民眾從日常做起，把洗手變成習慣。

為響應活動，疾管署攜手參與「抗生素管理與感染管制卓越計畫」的醫院，以及台大醫院抗生素抗藥性防治中心，透過多元宣導推動手部衛生，並於5月5日及5月8日分別出席台大醫院與高雄長庚紀念醫院活動，與各地衛生局、醫療機構及醫策會合作，展現跨單位推動感染管制的決心。疾管署副署長曾淑慧指出，已將手部衛生納入國家感染管制行動計畫與醫療機構標準流程，並建立遵從性監測與回饋機制，持續降低感染風險。

疾管署提醒，醫療人員與照顧者應落實「洗手5時機」，包括接觸病人前後、進行無菌操作前後及接觸環境後等；一般民眾則應在吃東西前、如廁後、擤鼻涕後與看病前後勤洗手，同時掌握「內、外、夾、弓、大、立、完」7步驟。透過正確洗手與良好生活習慣，才能有效阻斷病原傳播，守住健康防線。

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