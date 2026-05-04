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健康網》一條皮尺揪出心肌梗塞！腰高比每增5％風險飆 醫揭安全值

2026/05/04 19:26

醫師蕭捷健表示，「腰高比」可反映內臟脂肪與血管健康狀態，腰圍過大與心血管疾病風險有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師蕭捷健表示，「腰高比」可反映內臟脂肪與血管健康狀態，腰圍過大與心血管疾病風險有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你還在用BMI判斷健康？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，《美國臨床營養學期刊》一項追蹤47萬人、長達12年的研究發現，腰高比每增加5%，心血管疾病與心肌梗塞風險明顯上升。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，相較BMI，藉由一條皮尺量測「腰高比」，更能精準反映內臟脂肪與血管健康，建議控制在0.5以下。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，2025年刊登於《Lancet》的研究追蹤逾2000名成年人超過5年，將BMI與多項健康指標進行比較。結果顯示，在校正年齡、性別、抽菸、運動、糖尿病、高血壓與膽固醇等因素後，BMI的獨立預測力幾乎消失，反而「腰高比」成為最具代表性的風險指標。

蕭捷健說明，研究觀察的是冠狀動脈硬化，也就是血管開始堆積油垢的早期變化，是心肌梗塞的重要前兆。BMI僅以體重與身高計算，無法區分肌肉與脂肪比例，容易忽略「泡芙人」這類外表正常、內臟脂肪卻偏高的族群。脂肪分布位置更是關鍵。尤其當脂肪集中在腹部內臟時，會釋放發炎物質，提高糖尿病、心血管疾病與脂肪肝風險。

蕭捷健教民眾如何量「腰高比」，計算方式簡單，將腰圍除以身高，建議控制在0.5以下。腰圍除以身高小於0.5，簡單來說，你的腰圍必須小於身高的一半，160 公分的人，腰圍要在80公分內。

蕭捷健提醒，BMI不再是唯一指標，建議養成量測腰圍習慣，以腰高比掌握內臟脂肪狀況，及早發現潛在心血管危機。

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