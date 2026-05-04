6分鐘測試步道揪出病灶 屏基採用肺動脈高壓新療法

屏東基督教醫院採取6分鐘測試步道，可早期發現身體的情況。（屏東基督教醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院響應5日「世界肺高壓日」，分享肺動脈高壓最新治療方式，並啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，讓民眾留意身體所發出的警訊所發出的警訊，把握早期發現、及早治療的關鍵時機。

屏基院長吳榮州表示，肺動脈高壓是一種持續惡化且可能危及生命的疾病，其成因主要來自肺動脈血管內壁增厚與血管收縮，使肺血管阻力上升，進而增加右心室負擔，長期恐導致心臟衰竭。這類疾病初期症狀並不明顯，且容易與其他呼吸或心血管疾病混淆，因此經常被延誤診斷。

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屏基副院長黃偉春提醒民眾，若出現呼吸困難、長期咳嗽、咳血、下肢水腫或腹水，以及暈眩或暈厥等相關症狀，應儘速就醫評估，屏基於去年率先引進新一代長效型PDE5抑制劑，為全台最早採用此治療的醫療機構，讓原本需要一天多次服藥的治療方式，簡化為「一天一次」。不僅提升用藥便利性，也有助維持藥效穩定，讓長期控制更可行。

另外，屏基為評估肺高壓患者的運動耐力，院方打造「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，該檢測為臨床常用且安全的評估方式，透過結合藍天與雲朵意象的沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，也間接提升檢測品質與準確度，其中病患、76歲的傅先生原患有慢性阻塞性肺病，去年因胸悶及心臟不適就醫，經診斷及測試步道後，確認為肺動脈高壓，及早接受藥物治療後，症狀已有明顯改善，肺動脈高壓已不再是無法控制的疾病，關鍵仍在於及早診斷與規律治療。

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