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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紫洋蔥、白洋蔥大不同 醫揭抗氧化關鍵：2族群要少碰

2026/05/04 18:47

科博特診所院長劉博仁指出，洋蔥不僅富含槲皮素，有助抗發炎、保護心血管；紫洋蔥還富含花青素，抗氧化力更強；示意圖。（圖取自photoAC）

科博特診所院長劉博仁指出，洋蔥不僅富含槲皮素，有助抗發炎、保護心血管；紫洋蔥還富含花青素，抗氧化力更強；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥經常作為提味配角，若吃對方式，營養成分對於健康也加分。科博特診所院長劉博仁指出，洋蔥不僅富含槲皮素，有助抗發炎、保護心血管；硫化物、益生質、維生素C、鉀等成分，也具有解毒、保護血管、養腸道好菌等作用。尤其紫洋蔥富含花青素，抗氧化力更強，生吃保健效果好，但提醒若腸胃敏感、容易胃食道逆流則不適合，建議改吃熟食或白洋蔥較佳。

劉博仁於臉書粉專發文指出，洋蔥中最重要的成分之一就是槲皮素（Quercetin），這是一種強效的抗氧化物，具有抗發炎、保護心血管的作用。另外，它還含有幫助解毒、抗菌、保護血管的硫化物；讓養腸道好菌的益生質（寡糖）；以及可提升免疫力、調節血壓的維生素C、鉀。因此，從醫學角度來看，洋蔥對於抗發炎、腸道健康、心血管保護，都有加分效果。

至於洋蔥生吃、熟食哪個比較好？劉博仁說明，答案是各有優點，最好搭配吃。因生洋蔥保留較多槲皮素與硫化物，抗氧化效果較強；熟洋蔥刺激性降低，比較溫和好消化，甜味增加，也更容易入口。此外，他說，紫洋蔥（紅洋蔥）含花青素，味道較辛辣，抗氧化力更強，適合生吃，保健效果好。白洋蔥則是味道較甜、較溫和，適合炒菜、燉煮。

劉博仁說，洋蔥在切開時，因會釋放揮發性硫化物，刺激眼睛產生淚水，因此切洋蔥會流眼淚。他並分享以下4個方法有助改善，包括：1.先冷藏再切；2.用鋒利的刀；3.靠近水源切（開水龍頭）；4.戴眼鏡或護目鏡。強調這些方法簡單，但真的有效。

劉博仁提醒，再好的食物也要適量，尤其腸胃比較敏感、容易胃食道逆流的人，生洋蔥不宜吃太多，建議可以多食用熟洋蔥；如果真想強化抗氧化，生洋蔥應適量食用。

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