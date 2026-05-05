自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》烏龜頸、肩頸痛困擾人 醫教2運動成救星

2026/05/05 09:00

肩胛肌群穩定訓練，第一個動作，抓彈力帶，背部發力。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

肩胛肌群穩定訓練，第一個動作，抓彈力帶，背部發力。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間滑手機、盯電腦，讓肩頸痛成為現代人通病。仁生復健科診所復健專科醫師陳渝仁指出，這類疼痛不僅盛行率高達3至5成，更是全球第4常見疾患，且不只肌肉緊繃，還可能與關節、神經甚至心臟問題有關，若忽視恐演變為慢性疼痛。一旦民眾忽視經常出現的肩頸上背疼痛，可能變成慢性疼痛，長期影響工作生活，並干擾睡眠而影響生活品質。

陳渝仁表示，根據統計，約30%- 50%的人受肩頸上背疼痛所苦，特別是長時間坐在電腦前、使用手機的族群，有超過一半的人在1年內有肩頸上背疼痛的狀況。

陳渝仁說明，雖然肩頸上背疼痛不會危及性命，其造成的工作狀態不佳甚至提前從工作崗位退休，是值得關注的問題。特別是青壯年上班族，若對時常出現的肩頸上背疼痛不以為意，可能演變成慢性疼痛，不只影響工作生活，也干擾睡眠及生活品質。

為什麼會造成肩頸上背疼痛？陳渝仁提到，這是因為民眾長時間維持同一姿勢造成肌筋膜緊繃，這是肩頸上背疼痛最重要的原因。不過他仍提醒的，肩頸上背疼痛的原因相當多，並不一定皆為肌肉問題，還有可能是以下5原因：

●肌肉筋膜

從後腦勺、肩頸部到肩胛骨內側的肌群許多互相連動，疼痛部位通常範圍很大。不當的姿勢讓肌肉筋膜承受過大的壓力造成傷害，是上班族肩頸上背痠痛最常見的原因。肌肉筋膜疼痛常會找到一個激痛點，壓下會非常疼痛。

●頸椎小面關節炎

頸椎小面關節就像一節一節頸椎之間相接的卡榫，若受到過大的壓力就可能產生骨刺增生壓迫，症狀是頸部疼痛，也可能轉移到後腦、肩部及肩胛。

●頸部椎間盤突出

椎間盤就像脊椎之間的緩衝墊，如果長期承受過大壓力就可能突出擠壓神經，造成疼痛及肩頸上背到上肢痠痛麻的表現。

●肩部問題

五十肩、肩夾擠症候群及旋轉肌撕裂等疾病，也可能有肩頸周邊的疼痛。

●心臟問題

心臟問題的轉移痛主要在左肩、背部及左上臂。

陳渝仁提醒，日常保健方式包括姿勢及工作環境調整，以及肌力訓練。美國運動醫學會建議每週2-3次的肌力訓練可以增強肌肉骨骼系統的健康，許多研究都發現，強化頸部深層肌群、肩胛穩定肌群及核心肌群等，可以顯著降低肩頸上背疼痛。

肩胛肌群穩定訓練，第二個動作，水平外拉，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

肩胛肌群穩定訓練，第二個動作，水平外拉，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

陳渝仁建議，民眾不妨藉由肩胛肌群穩定訓練與超人飛等2項運動改進，下面是居家肌力訓練示範：

●肩胛肌群穩定訓練

抓彈力帶，背部發力，水平外拉，維持5秒後休息。一組10下，一天3循環。

●超人飛

趴著，雙手打開，與身體呈90度，上背發力，雙手向後，上半身離地，維持5秒後休息。一組10下，一天3循環。

健康網》烏龜頸、肩頸痛困擾人 醫教2運動成救星

超人飛，第一個動作，趴著，雙手打開，與身體呈90度。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

超人飛，第二個動作，上背發力，雙手向後，上半身離地，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

超人飛，第二個動作，上背發力，雙手向後，上半身離地，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中