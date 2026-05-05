健康網》烏龜頸、肩頸痛困擾人 醫教2運動成救星

肩胛肌群穩定訓練，第一個動作，抓彈力帶，背部發力。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間滑手機、盯電腦，讓肩頸痛成為現代人通病。仁生復健科診所復健專科醫師陳渝仁指出，這類疼痛不僅盛行率高達3至5成，更是全球第4常見疾患，且不只肌肉緊繃，還可能與關節、神經甚至心臟問題有關，若忽視恐演變為慢性疼痛。一旦民眾忽視經常出現的肩頸上背疼痛，可能變成慢性疼痛，長期影響工作生活，並干擾睡眠而影響生活品質。

陳渝仁表示，根據統計，約30%- 50%的人受肩頸上背疼痛所苦，特別是長時間坐在電腦前、使用手機的族群，有超過一半的人在1年內有肩頸上背疼痛的狀況。

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陳渝仁說明，雖然肩頸上背疼痛不會危及性命，其造成的工作狀態不佳甚至提前從工作崗位退休，是值得關注的問題。特別是青壯年上班族，若對時常出現的肩頸上背疼痛不以為意，可能演變成慢性疼痛，不只影響工作生活，也干擾睡眠及生活品質。

為什麼會造成肩頸上背疼痛？陳渝仁提到，這是因為民眾長時間維持同一姿勢造成肌筋膜緊繃，這是肩頸上背疼痛最重要的原因。不過他仍提醒的，肩頸上背疼痛的原因相當多，並不一定皆為肌肉問題，還有可能是以下5原因：

●肌肉筋膜

從後腦勺、肩頸部到肩胛骨內側的肌群許多互相連動，疼痛部位通常範圍很大。不當的姿勢讓肌肉筋膜承受過大的壓力造成傷害，是上班族肩頸上背痠痛最常見的原因。肌肉筋膜疼痛常會找到一個激痛點，壓下會非常疼痛。

●頸椎小面關節炎

頸椎小面關節就像一節一節頸椎之間相接的卡榫，若受到過大的壓力就可能產生骨刺增生壓迫，症狀是頸部疼痛，也可能轉移到後腦、肩部及肩胛。

●頸部椎間盤突出

椎間盤就像脊椎之間的緩衝墊，如果長期承受過大壓力就可能突出擠壓神經，造成疼痛及肩頸上背到上肢痠痛麻的表現。

●肩部問題

五十肩、肩夾擠症候群及旋轉肌撕裂等疾病，也可能有肩頸周邊的疼痛。

●心臟問題

心臟問題的轉移痛主要在左肩、背部及左上臂。

陳渝仁提醒，日常保健方式包括姿勢及工作環境調整，以及肌力訓練。美國運動醫學會建議每週2-3次的肌力訓練可以增強肌肉骨骼系統的健康，許多研究都發現，強化頸部深層肌群、肩胛穩定肌群及核心肌群等，可以顯著降低肩頸上背疼痛。

肩胛肌群穩定訓練，第二個動作，水平外拉，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

陳渝仁建議，民眾不妨藉由肩胛肌群穩定訓練與超人飛等2項運動改進，下面是居家肌力訓練示範：

●肩胛肌群穩定訓練

抓彈力帶，背部發力，水平外拉，維持5秒後休息。一組10下，一天3循環。

●超人飛

趴著，雙手打開，與身體呈90度，上背發力，雙手向後，上半身離地，維持5秒後休息。一組10下，一天3循環。

超人飛，第一個動作，趴著，雙手打開，與身體呈90度。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）





超人飛，第二個動作，上背發力，雙手向後，上半身離地，維持5秒後休息。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

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