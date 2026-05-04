不只提神！研究揭咖啡改變腸道與情緒 無咖啡因也有作用

研究指出，日常飲用咖啡可能與腸道菌相變化及情緒指標波動相關，且無咖啡因咖啡也出現類似趨勢；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你每天喝的咖啡，可能正在改變你的情緒與壓力反應。最新研究發現，這種變化甚至與腸道細菌有關。即使飲用不含咖啡因的咖啡，也可能出現類似的正向變化。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，愛爾蘭科克大學（University College Cork）團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表最新研究。該團隊首度解析咖啡如何介入「腸腦軸」（microbiota-gut-brain axis），即腸道與大腦間的雙向溝通系統。

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研究團隊比對31名每天喝3至5杯咖啡者與31名不喝咖啡者。習慣喝咖啡的受試者停飲兩週後，其腸道微生物代謝物出現明顯變化，與不喝咖啡者產生顯著差異。

團隊隨後在受試者不知情下恢復供應咖啡。部分飲用一般咖啡，部分飲用無咖啡因版本。數據顯示，兩組人的情緒指標皆出現改善趨勢，壓力、憂鬱感與衝動程度呈下降趨勢。

研究作者克萊恩（John Cryan）指出，情緒改善可能並非完全依賴咖啡因。無咖啡因咖啡同樣呈現相似變化，推測多酚（polyphenols）等其他成分可能扮演關鍵角色。含咖啡因的咖啡則在降低焦慮、提升專注力方面具備潛力。

特定細菌增加 影響消化代謝

分析指出，咖啡飲用者體內特定細菌比例較高，包括Eggertella與Cryptobacterium等。這些菌種與消化代謝及腸道環境調節密切相關，其具體健康影響仍待進一步研究。

研究團隊強調，咖啡是影響腸道微生物的複合飲食因子。本研究樣本數僅62人且屬短期觀察，尚無法直接轉化為醫療臨床建議，具體機制與長期效益仍需大規模實驗進一步確認。

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