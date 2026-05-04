自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

不只提神！研究揭咖啡改變腸道與情緒 無咖啡因也有作用

2026/05/04 16:44

研究指出，日常飲用咖啡可能與腸道菌相變化及情緒指標波動相關，且無咖啡因咖啡也出現類似趨勢；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，日常飲用咖啡可能與腸道菌相變化及情緒指標波動相關，且無咖啡因咖啡也出現類似趨勢；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你每天喝的咖啡，可能正在改變你的情緒與壓力反應。最新研究發現，這種變化甚至與腸道細菌有關。即使飲用不含咖啡因的咖啡，也可能出現類似的正向變化。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，愛爾蘭科克大學（University College Cork）團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表最新研究。該團隊首度解析咖啡如何介入「腸腦軸」（microbiota-gut-brain axis），即腸道與大腦間的雙向溝通系統。

研究團隊比對31名每天喝3至5杯咖啡者與31名不喝咖啡者。習慣喝咖啡的受試者停飲兩週後，其腸道微生物代謝物出現明顯變化，與不喝咖啡者產生顯著差異。

團隊隨後在受試者不知情下恢復供應咖啡。部分飲用一般咖啡，部分飲用無咖啡因版本。數據顯示，兩組人的情緒指標皆出現改善趨勢，壓力、憂鬱感與衝動程度呈下降趨勢。

研究作者克萊恩（John Cryan）指出，情緒改善可能並非完全依賴咖啡因。無咖啡因咖啡同樣呈現相似變化，推測多酚（polyphenols）等其他成分可能扮演關鍵角色。含咖啡因的咖啡則在降低焦慮、提升專注力方面具備潛力。

特定細菌增加 影響消化代謝

分析指出，咖啡飲用者體內特定細菌比例較高，包括Eggertella與Cryptobacterium等。這些菌種與消化代謝及腸道環境調節密切相關，其具體健康影響仍待進一步研究。

研究團隊強調，咖啡是影響腸道微生物的複合飲食因子。本研究樣本數僅62人且屬短期觀察，尚無法直接轉化為醫療臨床建議，具體機制與長期效益仍需大規模實驗進一步確認。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中