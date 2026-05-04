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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》腿腫、腦霧有解了 千萬網紅曝：30秒運動促血液回流

2026/05/04 18:12

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士表示，透過踮腳尖運動與手臂擺動，可啟動小腿肌群，促進血液循環，有助穩定代謝，提升專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士表示，透過踮腳尖運動與手臂擺動，可啟動小腿肌群，促進血液循環，有助穩定代謝，提升專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在繁忙的現代生活中，民眾經常面臨壓力過大，或是因久坐造成的下半身水腫等問題。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，其實不必激烈運動，只要每天花30秒進行簡單動作，就能啟動小腿深層的比目魚肌，有如喚醒「第二顆心臟」，有助促進循環、穩定血糖，甚至帶來提升大腦功能的潛在益處。

艾倫．曼德爾說明，這個動作做法不難，這項運動隨時隨地皆可進行，動作僅需兩步驟：

1.踮腳尖運動：站立後，有節奏地將腳跟抬起再落下。

2.交叉擺臂：雙臂隨之左右擺動，重點在於雙手需在胸前相跨越身體中間線。

小腿幫浦啟動 改善循環、減少腫脹

艾倫．曼德爾表示，當腳跟反覆抬起時，會啟動小腿深層的「比目魚肌」。這塊肌肉屬於耐力型肌群，不易疲勞，主要功能是協助將下半身的靜脈血與淋巴液往上推回心臟，因此被稱為「第二顆心臟」。一旦這個幫浦機制運作不足，就可能出現血液滯留，導致腿部沉重、腫脹，甚至靜脈曲張。

他接著說，隨著血液回流改善，大腦的氧氣供應也會提升，許多常見的腦霧、精神不濟與疲勞，可能與血流不足有關。透過這類溫和動作促進循環，有助於讓思緒更清晰、專注力提升。

促進血糖利用 有助穩定代謝

艾倫．曼德爾提到，除了循環，踮腳尖運動對血糖調節也可能帶來幫助。研究顯示，低強度的比目魚肌收縮可促進血液中的葡萄糖被肌肉利用，且不依賴胰島素運作。換句話說，透過踮腳尖能幫助身體消耗血糖、穩定能量，對於有胰島素阻抗或代謝症候群風險者，具有潛在益處。

重啟大腦 提升專注力

艾倫．曼德爾表示，手臂左右擺動並跨越身體中線，也能刺激大腦左右半球的連結區域，促進訊息整合，這類「跨中線動作」常被應用於中風復健、注意力訓練與延緩認知退化，有助於提升協調性與認知靈活度。

民眾在生活中可以如何進行這項運動？艾倫．曼德爾分享，可在早晨起床後、睡前、久坐一段時間後，或是長途飛行後進行。尤其當感到疲倦、焦慮或頭腦不清時，也可隨時操作。雖然每次只需30秒，若能一天多次進行，將為健康帶來潛在效益。

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