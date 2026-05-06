健康網》早餐只吃水煎包也踩雷 營養師揭控糖、減脂黃金吃法

營養師曾建銘表示，若把水煎包當成小點心，再搭配含糖飲料，恐讓早餐變成高澱粉、高油脂、高糖又低蛋白質的地雷組合，導致血糖容易飆高又難降。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕擔心早餐吃過量，選擇水煎包配豆漿，看似清淡又健康？對此，營養師曾建銘表示， 若把水煎包當成小點心，很容易低估整餐的澱粉與油脂量，尤其若再搭配含糖飲料、飯糰或蘿蔔糕，恐讓早餐變成高澱粉、高油脂、高糖又低蛋白質的地雷組合，導致血糖容易飆高又難降。建議上班族、控糖減脂族群掌握關鍵吃法，飽足又能讓血糖不亂飆。

曾建銘臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，水煎包外皮由精緻白麵粉包裹，缺少纖維，吃下肚血糖容易跟著飆。此外，內餡雖包含碎菜與少許肉，但蛋白質密度嚴重不足，吃完缺乏飽足感；至於煎底則是吸滿油的脆皮，讓它從蒸包子直接升級為高脂食物。提醒水煎包雖然不是不能吃，卻也絕非一般人以為的單純菜包。

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曾建銘進一步指出，尤其習慣點2顆水煎包＋甜豆漿，或配飯糰、蘿蔔糕，可說是標準的「澱粉疊加＋油脂＋糖」組合。高油脂會讓胃排空變慢，有戴連續血糖監測（CGM）的人也會發現，吃完水煎包後，血糖常在1.5-3小時後慢慢飆高，而且拖很久才能降下來。這是因為你以為的小點心，其實是一頓澱粉＋油脂大餐。

那麼，控糖、 減重族應該怎麼吃水煎包？曾建銘說明，重點是把它當作主食，並且把蛋白質補起來。建議採行以下公式，以日常活動量決定攝取份量：

●一般上班族/嚴格控糖減重者：飲食公式為1 顆水煎包＋1顆茶葉蛋＋1杯無糖豆漿。重點是將這顆水煎包當作唯一主食，靠蛋白質撐起飽足感，最能穩血糖。

●男生/重訓、高活動量族群：若經常做深蹲、硬舉健身，吃1顆絕對不夠。飲食公式為2顆水煎包＋雙倍蛋白質。例如：2顆蛋＋大份雞胸肉或濃豆漿。但須記住剩下的胃納空間，應全部留給高密度蛋白質和真實食物，絕對不能再搭配其他澱粉類。

曾建銘強調，水煎包可以吃，但千萬別再把它當成塞牙縫的小點心。並建議飯後再去運動走路10-15分鐘，對於穩定飯後血糖也會更有幫助。

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