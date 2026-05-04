北市「安鼠之亂」人心惶惶 公衛師揭3大抗鼠原則

老鼠示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕雙北鼠患議題持續延燒，引起民眾不安。台北市公共衛生師公會提醒，鼠患是公共衛生的潛在威脅，民眾務必落實環境防鼠措施，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等3大防治原則，清理老鼠可能出現的空間時，應全程落實防護，並於清掃完成後注意是否有發燒、肌肉酸痛或呼吸困難等症狀。

公衛師公會解釋，城市環境如下水道、垃圾堆積區或人口密集社區，提供老鼠理想棲息條件，而老鼠是多種人畜共通傳染病的宿主，包括漢他病毒、鉤端螺旋體，以及可能引起鼠斑疹傷寒和鼠咬熱的病原體，而疾病發生率因地區而異，若人鼠接觸頻繁，將顯著提升健康風險。

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另公衛師公會指出，鼠類相關疾病的發生與季節、氣候及環境條件密切相關。鉤端螺旋體病於雨季或洪水後容易擴散；鼠蚤傳播的疾病（如鼠斑疹傷寒）在溫暖季節更為好發，因高溫促進鼠蚤繁殖，老鼠活躍期間疾病傳播風險同步升高。

公衛師公會強調，鼠害防治因此不僅關乎個人健康，更直接影響整體公共衛生、居民安全感與環境品質，相關防治工作應以切斷鼠群生存鏈為核心，而非僅靠事後清掃，且單純毒殺或捕鼠若未輔以環境整治，可能打亂生態，反而加速疾病傳播。

因此，公衛師公會強調，正確策略應以環境清理為主，毒餌或誘捕為輔，並遵循「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等3大防治原則，且在清理老鼠可能出沒的空間時，應落實防護措施，全程佩戴一次性口罩及手套，避免直接接觸鼠糞、尿液或受污染物品，同時禁止兒童與寵物進入清掃區域。

公衛師公會也提醒，污染區域應先以稀釋漂白水（1：10）或酒精消毒，再以濕布擦拭，切勿直接掃動或拍打，以免揚起含病原體的微粒，清掃後保持室內通風，廢棄物妥善密封包裝，掃除完成後如出現發燒、肌肉酸痛或呼吸困難等症狀，應立即就醫，並主動告知醫師曾接觸老鼠或其排泄物之經歷。

此外，公會表示，老鼠相關疾病症狀常與感冒類似，包括發燒、肌肉酸痛與倦怠，容易被誤診或延誤就醫。公會提醒基層醫療人員應提升對老鼠相關疾病的診斷敏感度，以促進早期診斷與治療，降低重症或併發症風險。

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