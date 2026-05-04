健康網》郵輪驚傳漢他病毒奪3命 醫揭染疫8警訊

世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）驚傳漢他病毒群聚感染，目前已奪走3條人命。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕近期台北市飽受鼠患困擾，不過，鼠患威脅不僅止於居家生活，國際也傳出致命消息。世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）驚傳漢他病毒群聚感染，且目前已奪走3條人命。衛生福利部曾發文指出，漢他病毒為人畜共通傳染病，一旦吸入或接觸遭老鼠排泄物污染的空氣、物體，或被囓齒類動物咬傷，即可能感染。感染後，常會出現發燒、頭痛等8種症狀，提醒務必提高警覺。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這艘隸屬於荷蘭「海洋探險」（Oceanwide Expeditions）公司的郵輪，在航行途中爆發疫情。目前已知有1例確診漢他病毒，另有5例疑似病例正接受調查。除國際驚傳漢他病毒致命警訊，國內近期也飽受鼠患威脅，且繼今年1月台北市出現死亡個案後，3月新北市再通報1例，已累計2例漢他病毒症候群病例，顯示疫情不容忽視。

請繼續往下閱讀...

感染漢他病毒8大症狀

衛生福利部曾於網頁發文指出，漢他病毒出血熱由感染漢他病毒所引起，為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為囓齒類動物，尤其是生活環境中常見的老鼠。人一旦吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，即可能受到感染。潛伏期通常為數天至2個月，一般可能會出現的症狀，包括：發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、不等程度出血現象並侵犯腎臟等。

防治漢他病毒一次看

此外，衛福部也提醒，防治漢他病毒應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不政策，餐飲業、市場、食品工廠等應特別注重環境清潔與衛生，並採取相關防鼠滅鼠措施；民眾平時應留意生活周遭老鼠可能入侵的途徑，家中廚餘或動物飼料也應妥為處理，同時清除老鼠可能躲藏的死角，如倉庫、儲藏室等。清理鼠類排泄物時，應先配戴口罩及橡膠手套，並用稀釋漂白水（10公升清水+100cc市售漂白水）或酒精進行噴灑，待消毒作用30分鐘後再行清理，以策安全。

相關新聞請見

大西洋郵輪爆漢他病毒疫情釀3死3染疫！停靠地點、感染情況曝光

健康網》漢他病毒今年2例 病毒傳染途徑、居家防鼠方法一次看

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法