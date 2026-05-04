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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不是越老越危險！癌症擴散高峰竟落在中年 研究揪「免疫防線」破口

2026/05/04 13:46

研究團隊觀察指出，負責人體早期防禦的「γδ T細胞」數量會隨年齡產生變化，進而影響腫瘤控制能力。圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

研究團隊觀察指出，負責人體早期防禦的「γδ T細胞」數量會隨年齡產生變化，進而影響腫瘤控制能力。圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症擴散並非隨年齡一路升高。美國福斯切斯癌症中心（Fox Chase Cancer Center）研究團隊在「美國癌症研究協會」（AACR）年會公布數據指出，在實驗模型中，腫瘤擴散程度最高的階段出現在中年，而非一般認知的年長時期。這項觀察為癌症與老化的關係提供新的切入點。

根據《每日科學》（Science Daily）報導，癌症生物學家法恩（Mitchell Fane）博士團隊分析發現，腫瘤在不同生命週期的行為存在差異。數據顯示，在小鼠模型中，年輕與高齡個體的腫瘤擴散程度相對較低，而中年階段的個體，其腫瘤擴散至肺部與肝臟等器官的程度達到高峰。

研究團隊觀察到，一種負責早期防禦的免疫細胞「γδ T細胞」（gamma delta T cells），其數量隨年齡呈現變化。研究人員指出，年輕與高齡個體的相關細胞數量較高，中年則相對較低。數據顯示，這類免疫細胞的數量變化與腫瘤擴散程度之間呈現關聯，且研究人員推測，這可能影響腫瘤的控制能力。

研究者另指出，部分統計資料顯示，80歲以上族群的癌症發生率可能出現下降趨勢，但其原因仍待進一步釐清。

研究團隊表示，相關結果目前主要來自動物模型。法恩指出，現有研究多以年輕個體為主，對於高齡族群的數據仍有限。上述發現仍需透過臨床試驗確認是否適用於人類。在更大規模研究出爐前，這項數據主要提供臨床醫師評估治療計畫的參考維度。

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