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健康網》孫德榮腦中風血壓飆破200！ 醫：722量血壓 揪出沉默殺手

2026/05/04 13:26

知名經紀人孫德榮驚傳腦中風，昨（3）日坐著輪椅現身公益活動。（記者傅茗渝攝）

知名經紀人孫德榮驚傳腦中風，昨（3）日坐著輪椅現身公益活動。（記者傅茗渝攝）

〔健康頻道／綜合報導〕知名經紀人孫德榮驚傳腦中風，昨（3）日坐著輪椅現身公益活動，還原發病當下驚險過程。他透露，發病當天感覺手腳無力，隨後出現嘴歪流口水、說話不清等中風徵兆，好友立即將他送醫，經診斷為腦部血栓，近日血壓一度飆升至203，情況十分危險。國民健康署曾指出，高血壓平時不痛不癢，卻會悄悄傷害大腦、心腎，提醒18歲以上民眾，每年至少應依722原則量測一次血壓，守護心血管健康。

你以為身體沒感覺，血壓就沒問題嗎？高血壓長年位居國人慢性病與心血管疾病的頭號殺手，近年雖首度出現死亡率「不再上升」的好消息，顯示民眾血壓管理意識正在提升。不過，每年仍有約4.5萬人死於高血壓相關心血管疾病，顯示防治不能鬆懈。

量測血壓722原則

對此，國健署曾於臉書粉專發文表示，高血壓平時不痛不癢，卻會悄悄傷害大腦、眼睛、心臟與腎臟，提醒18歲以上民眾，每年應至少量一次血壓，掌握健康狀況。此外，因居家血壓比診間血壓更能反映真實狀況，建議量測血壓應掌握「722」原則：

「7」：連續量測 7 天。

「2」：早晚各量 2 次（起床後、睡覺前）。

「2」：每次量 2 遍（間隔1分鐘，取平均值）。

SABCE生活降壓處方

另外，國健署也提及以下生活降壓5處方，包括：

S （Salt reduction）：減少鹽分攝取，低鈉飲食更輕負擔。

A （Alcohol limitation）：限制酒精攝取。

B （Body weight reduction）：維持理想體重。

C （Cigarette cessation）：立刻戒菸。

D （Diet）：採用得舒（DASH）飲食。

E （Exercise）：規律有氧運動。

國健署並於臉書發文提醒，除定期健檢、測量血壓、飲食少油少鹽少糖、戒菸、維持中等強度規規律動，日常也應注意心肌梗塞與中風的發生，若出現「胸悶、手臂痛、呼吸困難、頭暈、臉歪、手無力、說話不清」等症狀，切記立刻撥打119就醫。

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