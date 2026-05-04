「山系女孩」頸部現不明腫塊 竟是罕見唾液腺腫瘤上身

林甫禎醫師提醒，唾液腺腫瘤早期通常沒有明顯疼痛感，民眾若發現頸部有腫塊，要儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名張小姐，熱愛爬山等戶外運動，平時十分注重健康，日前無意間發現頸部有不明腫塊，因直覺不對勁前往耳鼻喉科就診，醫生詳細檢查後，確診為罕見的下頜腺多形性腺瘤，立刻安排手術切除，所幸化驗結果為良性，讓她鬆了一口氣，開心繼續追逐登山夢。

長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎表示，唾液腺腫瘤相對罕見，每10萬人中僅有2至3例，其中發生在下頜腺的腫瘤更僅占其中的10%至15%。因發生率低，民眾往往容易忽略頸部的小型腫塊，導致腫瘤在多年間緩慢長大、甚至癌化，因下頜腺腫瘤約有50%的機率是惡性腫瘤，提醒及早確診並手術切除非常關鍵。

請繼續往下閱讀...

林甫禎指出，下頜腺周邊密布著控制表情的神經與血管，必須小心翼翼地避開，手術極具挑戰性稍一不慎恐導致嘴角歪斜等顏面神經麻痺的併發症。因該名患者年紀輕，為達到美觀的要求，特別將手術切口隱藏於頸部自然皺褶處，並搭配膠原蛋白加速癒合。此次最終一切順利，並無嚴重併發症，且傷口復原良好，化驗結果顯示腫瘤為良性，讓患者鬆了一口氣。

林甫禎指出，唾液腺依位置分為腮腺、下頜腺及舌下腺，另有許多小唾液腺分布於口腔。這類腫瘤的特性在於「腺體越小，惡性機率越高」：佔比例最多的腮腺腫瘤，惡性比例大約兩成；下頜腺腫瘤則升至50%；而舌下腺及小唾液腺腫瘤更有高達8成以上的機率為惡性。

林甫禎提醒，唾液腺腫瘤早期通常沒有明顯疼痛感，僅表現為無痛性的頸部或耳下腫塊，民眾若發現頸部有持續存在、甚至逐漸增大的異物感，應提高警覺。透過超音波檢查與核磁共振影像，能有效鑑別腫瘤性質，及早發現、及早接受治療，不僅能大幅降低神經損傷風險，更能保全美觀與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法