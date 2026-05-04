恐慌症不等於短命！ 童綜合醫院攜手安南醫院、中國附醫翻轉社會迷思

童綜合醫院風濕免疫科主任邱瑩明強調，恐慌症是一種可被妥善治療與管理的身心疾病，而不是判決壽命的「宣判書」。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕「恐慌症會不會比較短命？」是臨床上患者與家屬最常提出的疑問之一，許多恐慌症患者經常在沒有明顯誘因下，出現心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈、冒冷汗與強烈快要死掉的感覺，症狀與心肌梗塞等重大心血管疾病相似，長期以來讓社會普遍擔心恐慌症會大幅縮短壽命，童綜合醫院與台南市立安南醫院、中國醫藥大學附設醫院跨院合作研結果，打破一般民眾的迷思。

童綜合醫院與台南市立安南醫院、中國醫藥大學附設醫院跨院合作，運用台灣全民健康保險研究資料庫，納入17萬6803名新診斷成年恐慌症患者，進行長達11年的全國性世代追蹤分析，並以先進的「半參數存活外推法」估算「預期壽命」與「預期壽命損失」。研究結果顯示，恐慌症患者的整體預期壽命與一般族群幾乎沒有差別，且是否合併心血管疾病，對長期死亡風險並未造成明顯影響，成功翻轉「恐慌症等於短命」的傳統迷思。

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該研究為「恐慌症之終生風險與預期壽命估計：台灣的11年全國世代研究」，今年2月發表於國際頂尖精神醫學期刊「Journal of Affective Disorders」，研究第一作者為中國附醫中西醫結合科醫師陳子力，童綜合醫院風濕免疫科主任邱瑩明則擔任通訊作者，與安南醫院研究團隊共同完成這項重要成果。

資料庫研究專家的邱瑩明表示，臨床上許多恐慌症患者因反覆出現胸悶、心悸等不適，常反覆前往急診與各科門診就醫，雖然短期看似增加醫療資源使用，但也意外形成一個密集健康檢查的機會，讓高血壓、糖尿病、心臟病等心血管危險因子可以在較早期被發現並介入控制，這很可能是恐慌症患者長期死亡風險沒有如外界想像般升高的重要原因之一。

邱瑩明強調，恐慌症是一種可被妥善治療與管理的身心疾病，而不是判決壽命的「宣判書」，透過早期正確診斷、規律藥物與心理治療、配合運動與睡眠等生活型態調整，加上精神科、身心科、心臟科與家庭醫學科等跨科團隊的持續追蹤，多數患者的症狀都能顯著改善，生活品質與社會功能也可以逐步恢復。

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