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健康 > 護眼顧齒

滑手機滑到差點失明！ 高中生誤當近視 確診青光眼視神經險壞死

2026/05/04 12:21

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，青光眼為一種視神經退化性疾病，嚴重者可導致不可逆失明。（豐原醫院提供）

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，青光眼為一種視神經退化性疾病，嚴重者可導致不可逆失明。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕17歲林姓男高中生因看黑板模糊就醫，以只是近視加深，但配鏡後視力未見改善，甚至出現視野遮蔽與左眼偏斜等症狀，經求治衛生福利部豐原醫院眼科主任呂姿瑢，接受眼壓測量、視神經影像分析與視野等完整眼科檢查，確診為青光眼，且左眼已接近視神經萎縮邊緣，若再延誤恐導致永久性視力喪失，經藥物治療後，目前病情已穩定。

呂姿瑢指出，林男常用手機玩遊戲，加上課業壓力，寒假期間長時間使用手機與平板電腦，且常在昏暗環境中近距離用眼，致出現視力模糊，自以為是近視惡化而未即時警覺，直到配鏡效果不佳且症狀持續惡化，才進一步就醫檢查，意外發現已屬進展性眼疾。

呂姿瑢表示，青光眼為一種視神經退化性疾病，如眼壓升高或視神經灌流不足，導致神經纖維逐步受壓迫，終致視野會由周邊逐漸缺損，嚴重者可導致不可逆失明。由於早期缺乏明顯症狀，被稱為「視力的小偷」，部分患者屬於正常眼壓型青光眼，即使眼壓未顯著升高，仍可能發生視神經傷害，增加診斷挑戰，幸林男經降眼壓藥物治療，並安排定期視野與視神經結構追蹤，目前病情穩定。

呂姿瑢強調，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，治療核心在於降低眼壓、延緩惡化速度，必要時須評估雷射或手術介入，以保留剩餘視功能，提醒民眾「老化、三高、近視、遺傳都是青光眼危險因子」，近年來3C產品用得多、高度近視比例增加，以致台灣青光眼患者有年輕化趨勢，長時間近距離用眼、過度依賴3C產品可能造成眼壓波動與視覺負荷增加，而成為誘發或惡化因素。

呂姿瑢建議民眾避免長時間連續用眼，若出現視力模糊、視野缺損、夜間視力下降，或配鏡後仍無法改善，應儘早接受完整眼科評估，特別是具有高度近視、家族史或高風險族群，更應定期檢查，以利早期診斷與治療，降低失明風險。

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