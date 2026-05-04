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健康 > 杏林動態

健康台灣深耕計畫促偏鄉醫療翻轉 北榮新竹分院衛星模式6鄉鎮受惠

2026/05/04 12:01

總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻教授，領銜主講「健康台灣的回顧與展望」。（北榮新竹分院提供）

總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻教授，領銜主講「健康台灣的回顧與展望」。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院首創「偏鄉教學醫院衛星模式」，整合6鄉鎮衛生所，補足偏鄉的醫師缺口，產科醫師全天候負責接生，已在第三屆「健康台灣全國論壇」中，獲得總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻特別肯定為深耕計畫的典範案例。

北榮新竹分院表示，為加速落實「健康台灣」國政願景，賴清德總統於2024年4月上任前，便舉辦第一次「健康台灣全國論壇」，廣徵各界建言。行政院院長卓榮泰昨天出席「健康台灣全國論壇」，致詞時轉達總統的高度重視，表示總統此刻正遠赴史瓦帝尼拓展外交，然心繫與醫界的「一年一會約定」，行前特別交代院長全程參與論壇，並彙整各界意見向總統彙報。

論壇由總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻教授領銜主講「健康台灣的回顧與展望」。陳志鴻表示，賴總統上任短短2年，「健康台灣」國政願景已滾動落實為六大支柱；其中，支柱四創下台灣首例，即是賴總統支持並啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」。

深耕計畫以解決問題為導向，由下而上，發揮垂直整合與區域聯防合作量能，根據各地需求，提出在地解方，普遍實現健康平權與公正轉型。同時醫療資源分配不再「大者恆大」，要以人為本，不遺漏任何人與任何偏鄉。

北榮新竹分院首創「偏鄉教學醫院衛星模式」，在第三屆「健康台灣全國論壇」中，獲得陳志鴻教授（中）肯定為深耕計畫的典範案例。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院首創「偏鄉教學醫院衛星模式」，在第三屆「健康台灣全國論壇」中，獲得陳志鴻教授（中）肯定為深耕計畫的典範案例。（北榮新竹分院提供）

陳志鴻肯定北榮新竹分院為深耕計畫的典範案例。北榮新竹分院首創「偏鄉教學醫院衛星模式」，整合寶山、峨眉、北埔、五峰、尖石及橫山等6鄉鎮衛生所，補足竹東與偏鄉的醫師缺口，終結偏鄉衛生所的哀愁以及偏鄉病人的照護悲歌。其次，北榮新竹分院在少子女化的經營壓力下，仍維持產科醫師全天候負責接生，是竹東次醫療區「唯一」接生醫院。

北榮新竹分院院長陳曾基表示，感謝「健康台灣深耕計畫」為偏鄉點亮一盞明燈，「改變，讓偏鄉夢想成為可能！」全體同仁定會兢兢業業，確實執行計畫，促進民眾健康。 

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