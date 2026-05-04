部北醫院54週年院慶 蘇巧慧許願在新莊、塭仔圳擴充親子醫療量能

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧今也實際體驗達文西手臂操作，她驚艷直呼「新時代真的來了」。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧今與立委吳秉叡一同到衛福部台北醫院參加54週年院慶典禮，蘇巧慧說，在她與吳秉叡共同努力下，爭取到61億元經費，為部北增建急重症大樓，她再許願於部北醫院、塭仔圳地區擴充親子醫療量能，「我許願，我也會幫忙，畢竟我正在努力當中」。她希望利用更多資源、機會，當爸媽的神隊友，一起讓小朋友更快樂、安全長大。

蘇巧慧今也實際體驗達文西手臂操作，她驚艷直呼「新時代真的來了」，蘇巧慧表示，今天非常高興到部北醫院參加54週年院慶，今天是部北正式成為重度急救責任醫院，以及達文西技術也能夠開在這被操作，她從2016年擔任立委以來，就和立委吳秉叡共同爭取在部立台北醫院更新設備，造福更多人，很高興先前吳秉叡與她共同努力下，爭取到61億元的經費，增建急重症大樓，明年可以啟用，「我想在新莊、五股、泰山甚至更多範圍的居民都能受到照護，對大家來講都是福音。

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民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧許願於部北醫院、塭仔圳地區擴充親子醫療量能。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧實際體驗達文西手臂操作。（記者黃政嘉攝）

她致詞提到，想說大新莊地區未來還會繼續成長，在新北市府的協助下，其實也已看好了塭仔圳的部分，感謝新北市府已有先見之明，在那有了一塊近3公頃的醫療用地，所以既然有年輕家庭、醫療的需要，她主張在這個地方其實可以考慮，不但要成立新的醫院，甚至是親子醫院，可以有一日全日式的急救照顧，一站式的親子照顧，甚至有親子醫療空間等，有最好的達文西了，那未來孩子也應該可以有更好的技術（照護），所以能者多勞，「我許願，我也會幫忙，畢竟我正在努力當中」。

媒體問到，蘇巧慧昨天到板橋說繪本故事，今再許願親子醫院，是否想搶攻親子票？蘇巧慧回應，她非常高興自己經營將近6年的「水獺媽媽」頻道能受到這麼多大小朋友的歡迎，這幾年也增加很多實體活動，現場氣氛都非常熱烈，甚至有很多「小水獺」粉絲會衝出來抱她、拉她，深受感動，覺得真的很值得，所以未來也希望利用更多資源、機會，當爸媽的神隊友，一起讓小朋友更快樂、安全長大。

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（右2）今與立委吳秉叡（右1）到衛福部台北醫院參加54週年院慶典禮。（記者黃政嘉攝）

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