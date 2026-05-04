牙齒有望「自己長回來」！科學家找到再生關鍵 牙根與骨頭可同步形成

現行缺牙多以植牙或假牙處理，最新研究則發現可同時生成牙根與牙槽骨的幹細胞機制，為未來「牙齒再生」提供新方向；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕掉牙後多半只能靠植牙或假牙，但未來可能出現不同選擇。最新研究發現，人體內存在可同時生成牙根與支撐骨骼的關鍵幹細胞機制，為牙齒自然再生提供新的可能方向。

據科學網站《SciTechDaily》報導，日本東京科學研究所（Science Tokyo）團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表研究，透過基因改造小鼠與細胞追蹤技術，辨識出兩種不同來源的幹細胞族群。

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研究顯示，其中一類細胞主要負責形成牙根，另一類則參與生成固定牙齒的牙槽骨，兩者共同構成牙齒穩定結構。

研究指出，這些幹細胞並非固定功能，而是會依體內訊號「轉換角色」，在不同條件下發展成牙本質細胞、牙根外層組織，或形成支撐牙齒的骨骼。這種動態分工，是牙齒能正常發育的關鍵。

牙齒並非單一組織，而是由牙髓、牙根、牙周韌帶與骨骼等多個結構共同組成。這些組織需透過精密訊號協調才能成形，也讓過去想「重新長出一顆牙」的研究困難重重。

研究團隊認為，釐清這兩種幹細胞的分工與調控方式，有助建立牙齒與周邊骨骼的發育模型，未來有機會應用於牙髓、牙周組織甚至骨骼修復等再生醫療領域。

研究目前主要基於動物模型，距離實際應用於人體仍有一段距離。專家指出，相關技術仍需更多臨床研究確認安全性與效果。

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