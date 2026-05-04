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健康網》孫德榮中風血壓飆到203！嚴防再中風 醫：高血壓釀4風險

2026/05/04 11:22

王牌經紀人孫德榮驚傳腦中風住院，昨日（3日）坐著輪椅現身公益活動。（資料照，記者王文麟攝）

王牌經紀人孫德榮驚傳腦中風住院，昨日（3日）坐著輪椅現身公益活動。（資料照，記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕王牌經紀人孫德榮驚傳腦中風住院，透露血壓一度飆升至203。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平指出，民眾突然血壓飆高，原因通常為吃太鹹、熬夜、壓力過大，或體重增加太多等，腦中風屬腦部受到巨大刺激，血壓會更高。他警告，腦中風後要嚴防二次中風轉成癱瘓、植物人、甚至死亡，一定要多休息。

孫德榮已經腦中風住院，醫護攔不住他，昨日（3日）請假坐著輪椅執意做公益，自認身為演藝人員「死也要死在舞台上」，孫德榮透露這幾天血壓一度飆升至203。

孫德榮血壓飆升至203仍未好好休息，不少醫師為他冒冷汗。關於腦中風住院的病人，後續最大的風險是什麼？劉中平表示，第1次腦中風後，最大的風險就是再度中風，最怕同一條血管先前塞住後，萬一什麼時候血管再塞住一次。 「人只有中風一次，沒有第二次，」第2次大概就是癱瘓變成植物人、甚至死亡。一定要休息、聽醫生的話、好好吃藥與控制血壓。

9成高血壓沒有徵兆

一般民眾若有高血壓，會有徵兆嗎？劉中平強調，高血壓的診斷與治療標準確實已趨向嚴格，收縮縮壓大於130mmHg或舒張壓大於80mmHg即為高血壓。大家不要以為高血壓會有症狀，90%的高血壓是沒有徵兆，如果血壓失控會顯出徵兆時，通常都要160或180以上才會有症狀，症狀大部分是可能會是頭痛、脖子緊，或是噁心感。換言之，一旦民眾有這些症狀時都太晚了，平日要建立量血壓的習慣。

高血壓易釀4大風險

劉中平說明，如果民眾平日不了解自己有高血壓，也沒有量血壓的習慣，時間久了易損害大腦、心臟、腎臟、眼睛：

●腦中風。腦中風有將近一半都是高血壓引發。

●心臟。心臟衰竭絕大部分高血壓引發，心臟的血管壁硬化、血管鈣化、血管栓塞，也跟高血壓有關。

●腎臟。腎臟是每天有很多的血液經過腎臟過濾，腎臟對血壓很敏感，血壓過高會造成腎臟的功能異常。

●眼睛。眼睛也是需要很大大量的血液供應，眼睛的血管非常薄、非常細，如果血壓過高會造成視網膜的血管壁病變，也就是俗的「眼中風」。一旦視網膜病變，會導致視力受損。

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