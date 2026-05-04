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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

女子旅遊返台咳不停竟是黴漿菌肺炎 醫提醒咳嗽逾1週應就醫

2026/05/04 11:31

新竹臺大分院內科部張家豪醫師透過胸部X光說明，病人雙側下肺葉出現浸潤，顯示肺部嚴重感染，確診為黴漿菌肺炎。（院方提供）

新竹臺大分院內科部張家豪醫師透過胸部X光說明，病人雙側下肺葉出現浸潤，顯示肺部嚴重感染，確診為黴漿菌肺炎。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕40多歲張姓女子連假從國外旅遊返台後出現感冒症狀並伴隨發燒，原以為只是一般感冒，到診所就醫後症狀仍未改善，甚至出現呼吸困難。到新竹臺大分院就醫檢查後，發現雙側肺部嚴重感染，血氧濃度偏低，經進一步檢驗確診為黴漿菌肺炎。經適當抗生素治療後，病情逐漸改善，順利康復出院。

新竹臺大分院內科部張家豪醫師表示，黴漿菌肺炎是常見的呼吸道感染病原之一，主要透過飛沫傳播，在學校、辦公室、醫療機構等人口密集場所較容易傳播。近年部分地區感染案例有增加趨勢，兒童與年輕族群較常見，但成人也可能感染。

黴漿菌感染的症狀與一般感冒相似，包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞或發燒等，其中長時間咳嗽是最常見的症狀。部分病人症狀較輕微，但也可能進一步發展為急性支氣管炎或肺炎。黴漿菌肺炎常被稱為「非典型肺炎」，因為影像檢查顯示肺部感染範圍可能較廣，但臨床症狀有時並不明顯，因此容易被忽視。

如果出現咳嗽持續超過一週仍未改善，或伴隨發燒、胸悶、呼吸急促等情形，建議儘早就醫評估，必要時可透過PCR檢測或胸部X光檢查確認是否為肺炎，以利及早治療。近年部分地區觀察到黴漿菌對部分抗生素出現抗藥性情形，若症狀未改善，醫師會依病情調整治療藥物。

為降低感染風險，張家豪建議平時應注意手部衛生、保持良好生活作息，並避免長時間停留在人潮擁擠或通風不良的環境。如呼吸道症狀持續未改善，應儘早就醫檢查，及早診斷與治療，有助降低病情惡化風險。

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