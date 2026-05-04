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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

春夏交替過敏性鼻炎高發 醫師教你分辨與感冒差異

2026/05/04 11:25

蒲柏瑞醫師提醒，春夏之交是過敏性鼻炎好發期，許多民眾常將過敏，誤認為感冒。（中榮嘉義分院提供）

蒲柏瑞醫師提醒，春夏之交是過敏性鼻炎好發期，許多民眾常將過敏，誤認為感冒。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕春夏之交是過敏性鼻炎好發期，許多民眾常將過敏，誤認為感冒。專業醫師提醒，兩者有明顯差異，感冒多伴隨發燒、喉嚨痛與全身倦怠，鼻涕偏濃稠黃綠色，通常1週內好轉；過敏性鼻炎則以清水鼻涕、連續噴嚏與眼鼻搔癢為主，症狀常持續數週甚至整個季節。

35歲林先生最近搬新家，入住後一週，每天清晨起床便噴嚏連連、清鼻涕直流，雙眼更是搔癢難耐。

林先生原以為是搬家勞累導致感冒，但症狀持續2週未好轉，求診台中榮總嘉義分院，經由家庭醫學科醫師蒲柏瑞診斷發現，主因是正值春夏交界，暖濕「南風天」導致家中「回潮」，在潮濕環境催化下，塵蟎與黴菌大量繁殖，誘發潛在的過敏性鼻炎，林先生經藥物治療後，症狀已獲顯著改善。

蒲柏瑞表示，過敏性鼻炎是鼻腔黏膜受過敏原刺激後的發炎反應。當免疫系統將花粉、塵蟎視為入侵者，會釋放組織胺等發炎物質，導致血管擴張、組織水腫，引發連環噴嚏與清水般的鼻涕。特別在春夏之交，暖濕氣候加上日夜溫差劇烈，不斷刺激脆弱的鼻黏膜。

統計顯示，全球約有10至30％人口受此困擾，在台灣更是常見疾病，若不處理恐會造成鼻塞、睡眠品質下降，甚至引發氣喘。

蒲柏瑞表示，治療重點在於「控制症狀」與「預防復發」，生活環境調整同樣關鍵，建議定期高溫清洗寢具、使用防蟎產品、減少絨毛製品；花粉季應配戴口罩，並使用除濕機與HEPA空氣清淨機維持室內乾爽。

蒲柏瑞提醒，春夏交界是過敏防治的黃金期。若出現「清鼻涕、噴嚏、搔癢」3大症狀逾2週，應盡速就醫，避免演變為鼻竇炎或氣喘等更嚴重的健康威脅。

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