9歲童「大峽谷型」漏斗胸 為免壓迫心肺 醫籲青春期前評估矯正時機

胸腔外科醫師謝義山提醒家長，若孩子出現外觀凹陷、體力落後、長期駝背等徵兆，應及早尋求胸腔外科評估。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕9歲國小生每次運動後就很喘很累，家長發現小朋友的胸部呈現凹陷狀態，求診中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山，透過電腦斷層檢查，診斷為「大峽谷型」漏斗胸，經由健保給付，在胸腔鏡精準輔助下執行微創手術，手術時間約2個小時，國小生3天後出院，目前回診追蹤。

謝義山指出，漏斗胸是常見的胸廓發育異常之一，約每300名孩童中就有1人發生，嚴重程度不一。部分孩童僅外觀輕微凹陷，但也有患者胸骨明顯內陷，甚至壓迫心臟與肺臟功能，影響生理與心理發展。

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謝義山表示，臨床上評估漏斗胸嚴重程度，會透過影像檢查計算「黑氏指數」，即胸腔橫向寬度除以前後徑距離。一般正常值約為2.5以下，若大於3即屬中度以上異常。曾有患者黑氏指數高達4以上，胸骨明顯內陷，幾乎貼近脊椎，形成俗稱「大峽谷型」漏斗胸，前胸幾乎貼近後背。此類個案不僅外觀凹陷明顯，心臟更被擠壓偏向左側，從體表可清楚看到心跳，顯示壓迫程度嚴重。

漏斗胸成因目前仍未完全明朗，可能與基因遺傳及發育過程相關，臨床觀察發現，多數孩童合併駝背姿勢，使胸骨更易內陷。漏斗胸不僅影響美觀與心理自信，更可能造成生理壓迫。當胸骨凹陷壓迫心臟時，可能出現二尖瓣脫垂、瓣膜逆流與心律不整。由於心臟空間受限，結構遭擠壓變形，瓣膜閉合不全風險增加。此外，胸廓結構異常也會影響呼吸肌運作，使肺功能較差，患者常出現活動力下降、運動易喘等症狀。

國小生「大峽谷型」漏斗胸，醫師謝義山在胸腔鏡精準輔助下執行微創手術。（中醫大新竹附醫提供）

年紀輕輕手術會不會高風險？副作用？謝義山強調，目前主流治療方式為微創支架矯正手術，透過左右側胸約3至4公分小切口，在胸腔鏡輔助下置入專用金屬支架，將內陷胸骨頂起固定，手術時間約1至2小時。支架通常放置1年以上、兩年內取出，根據國內外文獻，復發率極低。患者術後住院約2至3天即可出院。但若在青春期快速成長期才施作，則可能影響胸廓發育。

謝義山提醒家長，若孩子出現以下徵兆，應及早尋求胸腔外科評估：

外觀凹陷： 胸口中央明顯下陷，或併發兩側肋骨外翻。

體力落後： 運動耐力明顯不如同齡孩童，時常抱怨胸悶或易喘。

長期駝背： 習慣性肩膀內縮、姿勢歪斜，且合併胸口發育不對稱。

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