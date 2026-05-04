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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

民生醫院協助規劃 高市工務局：瑞隆日照暨公托中心開工

2026/05/04 11:21

高雄前鎮區瑞隆日照暨公托中心開工，此為模擬圖。（工務局提供）

高雄前鎮區瑞隆日照暨公托中心開工，此為模擬圖。（工務局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕落實長照2.0。高市工務局新建工程處今表示，前鎮區瑞隆日照暨公托中心近日開工，由市立民生醫院協助規劃，未來將成南高雄長照與托育服務樞紐。

瑞隆日照暨公托中心計畫場域位於前鎮區瑞隆、保泰路口，緊鄰國道1號交流道、公車轉運站及各級學校，具備交通便捷與生活機能完整的區位優勢。

新工處說明，瑞隆日照暨公托中心是落實「長期照顧十年計畫2.0」的重要建設之一，市府以建構「在地老化、社區照顧」為核心目標，持續完善長照服務網絡；瑞隆據點特別導入醫療資源，由市立民生醫院協助規劃、設計及營運，強化醫療與照顧整合功能，不僅提升服務專業度，更具示範帶動效益。

前鎮區瑞隆日照暨公托中心開工位置圖。（工務局提供）

前鎮區瑞隆日照暨公托中心開工位置圖。（工務局提供）

新工處指出，工程採老舊建物拆除後原地重建方式辦理，規劃地上四層樓建築，一、二樓設置公共托育中心，三、四樓為日間照顧中心，總經費約8620 萬元；空間設計兼顧不同年齡層需求，規劃幼童遊戲區、安心照護空間，及長者認知訓練與健康促進場域，打造全齡共融環境。

未來更將與前鎮區第70期重劃區日照暨公托中心形成多點串聯，從單一據點提升為區域型照顧網絡，不僅擴大服務量能，更強化城市韌性與社會支持系統。

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