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健康 > 心理精神

搶救兒童發展黃金期！早療精準分流、MRI快速通關

2026/05/04 10:10

新營醫院推出「早療精準分流策略」，整合的MRI綠色通道，大幅縮短等待時間，避免孩子錯失黃金發展期。（新營醫院提供）

新營醫院推出「早療精準分流策略」，整合的MRI綠色通道，大幅縮短等待時間，避免孩子錯失黃金發展期。（新營醫院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「孩子遲不開口，但影像檢查得排上半年，令人憂心」，面對發展遲緩兒家長的普遍焦慮，衛生福利部新營醫院推出「早療精準分流策略」，整合的MRI（磁振造影）綠色通道，讓有需要者可在3天內完成影像檢查，大幅縮短等待時間，避免錯過0至6歲的關鍵發展黃金期。

該策略由復健科主任倪昊白推動，強調「及早評估、精準分流、即時介入」的核心理念，重新優化傳統需長時間等待檢查的醫療流程，讓早期療育不再因延誤而停滯。

倪昊白指出，MRI定位釐清，是兒童發展評估中，排除腦部結構異常關鍵第一步，先確認孩子是否存在如腦部受傷、腫瘤或先天性缺陷，當這些可能性被排除後，復健與早療介入的方向才能更明確且有效。

倪昊白強調，MRI檢查具備無輻射的特性，安全性高，在臨床上常用於評估神經系統發展狀況，是兒童發展聯合評估的重要輔助工具。

新營醫院以3大策略優化流程，先透過精準評估，由復健科與相關專科醫師判斷個案是否具備神經影像檢查的必要性，避免不必要的檢查與資源浪費。

接著是MRI綠色通道，一旦評估需進行影像檢查，即可啟動院內快速排檢機制，於3天內完成檢查，大幅縮短傳統數月等待時間；快速取得檢查結果與醫師判讀，降低家長焦慮，安心配合後續治療計畫。

除了神經影像評估之外，新營醫院也積極建構完整的兒童發展照護體系，結合復健科、兒童發展評估團隊，以及視力保健資源，提供從動作、語言到感覺統合的全面性介入。

院方提醒家長留意發展遲緩警訊，若孩子在6歲前出現以下情形，應儘早就醫評估，包含動作發展落後，如翻身、坐立或行走不穩，以及語言理解或表達明顯遲緩，還有社會互動不足或反應較少，自理能力發展落後等。

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