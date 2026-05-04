46歲女子股骨頭缺血性壞死致疼痛甚至無法行走 股骨頭減壓手術可緩解

台中慈濟醫院關節中心趙子鎔表示，股骨頭減壓手術可降低骨內壓力、改善血液循環。（慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕46歲蔡姓女子髖部反覆疼痛長達半年，尤其夜間翻身或起身行走時最為明顯，甚至痛到無法走路，醫師建議更換人工髖關節，她希望保留髖關節因而轉到台中慈濟醫院尋求第二意見，經關節中心醫師趙子鎔安排核磁共振檢查，發現蔡女為早期股骨頭缺血性壞死，經施以股骨頭減壓手術，降低骨內壓力、改善血液循環，達到緩解疼痛與延緩病程的效果，讓她不用那麼早就置換人工髖關節。

趙子鎔表示，股骨頭缺血性壞死成因多元，常見於長期酗酒、大量使用類固醇藥物或罹患風濕免疫疾病族群，且多發生於4、50歲，提醒民眾若出現鼠蹊部或腹股溝疼痛，且在活動時加劇、休息後稍緩解的情形，應及早就醫檢查，減壓手術雖非永久解決方案，但可為病人爭取5到10年時間，延後人工關節置換需求。

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股骨頭缺血性壞死依病程分為不同階段：第1期症狀較輕微，多為間歇性疼痛；第2期Ｘ光影像可見骨質變白；第3期開始出現骨頭結構塌陷；第4至第5期則為股骨頭變形，可能嚴重至塌陷。

右圖Ｘ光影像股骨已變白是缺血壞死特徵；左圖為股骨頭減壓手術，鑽孔至股骨頭壞死區域釋放壓力。（慈濟醫院提供）

趙子鎔指出，蔡女為第3期前，還好股骨頭仍完善，尚未明顯塌陷，經施行股骨頭減壓手術，採微創方式，鑽孔至股骨頭壞死區域釋放壓力，促進股骨頭微血管及海綿骨新生，減少因缺血造成進一步惡化或塌陷，蔡女手術後，情況改善，目前已出院。

趙子鎔指出，臨床數據顯示，約5成病患會出現雙側髖關節病灶，手術過程需精準擺位，並可視情況同時處理雙側問題。術後病人間歇性疼痛獲得明顯改善，1個月後症狀減輕並趨於穩定，生活品質逐步提升。

趙子鎔強調，關節間隙狹窄無軟骨，多需進行人工髖關節置換，隨著期數增加，疼痛持續時間延長、治療難度也提高，因此及早診斷與介入治療是關鍵因素。

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