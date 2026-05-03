林春銘彌留仍流下牽掛淚》攝護腺癌骨轉移的痛 醫：像有東西日夜鑽咬著劇痛

忍著攝護腺癌晚期骨頭劇痛，名醫林春銘（左）挽著愛女林逸欣（右）步紅毯。放射腫瘤科專科醫師賴佾暄指出，那是一位晚期癌症父親最大痛與愛。（取自林逸欣臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣的名醫父親林春銘因攝護腺癌過世，這兩天，女兒為父親製作的10分鐘成長影片，逼哭百萬人。放射腫瘤科專科醫師賴佾暄指出，讓他最揪心是林春銘牽著女兒走紅毯，那是一位晚期癌症父親最大痛與愛。

賴佾暄在臉書專頁「Doctor. 賴」發文分享，這個家在社群發布的影片都藏有「洋蔥」令人噴淚，甚至在林春銘已彌留之際，他聽到女兒拉的小提琴聲，眼已睜不開，但淚已滑落，流下他牽掛的淚水。

請繼續往下閱讀...

身為一位放射腫瘤科醫師，賴佾暄表示，太懂這份「為了愛而撐著」的痛。林春銘早在5年前攝護腺癌合併骨轉移，「你知道那到底有多痛？」那是一種…像是有東西在骨髓裡日夜鑽咬的劇痛，但在林家不少互動影片中，看不到林春銘的痛，很多晚期病患痛到無法翻身、無法下床，連稍微咳嗽一下，脊椎都像要斷裂一樣。

另外，這類的病人都要忍受著長期荷爾蒙治療的副作用，體力會被大量透支，每一天都在跟極限對抗。在晚期癌症的照護中，有一種治療叫做 「姑息性放射治療（Palliative Radiotherapy）」。此時的目標，已經不是要消滅每一顆癌細胞；而是為了「止痛」，為病患「爭取有尊嚴的生活品質」。

另位堅強父親進行「姑息性放射治療」 為了要站著與兒子合照

賴佾暄說，曾有一位病患與林春銘一樣，是位堅強的父親，他因為脊椎轉移，痛到只能坐輪椅，但他眼裡滿是不甘心，更想在兒子畢業典禮上，不想再坐著輪椅，他說：「醫師，我想站著跟兒子合照」，於是進行「姑息性放射治療」，這位爸爸雖然虛弱，真的靠著自己的雙腿，站著拍下了那張珍貴的全家福。

醫學有它的極限，賴佾暄難過地表示，我們無法永遠把死神擋在門外。但透過適當的放射治療與止痛控制，我們能為病患爭取到的，是一段「稍微不那麼痛」的時間，去完成那些不留遺憾的告別。

林春銘已用盡他最後的力氣，要給女兒最完美的紅毯回憶。賴佾暄表示，這份愛，已經超越了生死。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法