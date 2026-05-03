健康網》蹲下要「嘿」一聲才站得起來 醫1招讓她3個月能走不用扶

怕膝蓋痛就越不動，恆新復健科診所院長王思恒醫師指出，肌力不夠，生活自理能力就退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蹲下去撿東西，要「嘿」一聲才站得起來。恆新復健科診所院長王思恒醫師指出，大腿肌肉力不夠，不少長輩都有此問題，只要膝蓋不舒服，減少活動，反而更嚴重。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，他指出自己門診來了一位6旬婦人，由女兒陪診，一直喊著膝蓋痛且痛了2年，問她平時有在動嗎？她搖頭說：「不敢啊，一動就痛，怕越動越糟」。

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王思恒為她做了肌力評估，果真成績不好，大腿肌肉幾乎沒有在「工作」，看她從椅子上站起來，都要用雙手扶著桌子，膝蓋確實有退化，但周圍的肌肉太弱了，根本沒有辦法分擔她走路的衝擊，「所以，妳當然會痛啊！」

病患半信半疑，但願意配合來鍛鍊肌力。3個月後她回診了，這次沒有人陪診，自己走進診間，還很喜悅地說：「早上去公園走了30分鐘，膝蓋完全沒有問題。

王思恒表示，肌肉夠強，就能負荷更多，像是走路、爬樓梯、提東西、抱孫子都不成問題，而肌肉量每年默默掉1%到 2%，但生活負擔卻一樣也沒少，更需靠肌力訓練來維持原有的肌力。

對中高齡族群來說，王思恒認為，肌力訓練的核心不是練成大肌肉男，而是讓你的肌肉有能力承擔每一天的生活：蹲下去能順利站起來、爬樓梯不用扶欄杆、提兩袋菜回家不會肩膀痠到睡不著。

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