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健康網》大腸癌不是突然來！醫揭腸道毒素不痛不癢卻傷DNA

2026/05/03 20:30

健康網》大腸癌不是突然來！醫揭腸道毒素不痛不癢卻傷DNA

大腸癌年齡層在下探，精準預防醫學會理事長張家銘表示，這可能是從過去的分子背景，加上長期的生活型態，慢慢醞釀出來的結果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸癌年齡層在下探，精準預防醫學會理事長張家銘表示，很多人生活看起來很正常，沒有家族史，也沒有明顯的不良習慣，卻還是得了，其中一類細菌，會產生一種叫做Colibactin的基因毒素，它不一定讓人不舒服，但會在不知不覺中，傷害腸道細胞的DNA。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，如果飲食偏加工、纖維不足，或抗生素使用比較頻繁，就可能留下「不太穩定的分子起點」。再加上壓力、熬夜、久坐、飲食失衡，細胞開始出現慢性發炎與修復失衡，這就是「細胞反應」。

張家銘認為，大腸癌是從過去的分子背景，加上長期的生活型態，慢慢醞釀出來的結果。但是別太絕望，這是可以修正的，多一點蔬菜與膳食纖維，讓腸道有好的養分；少一點加工食物，減少腸道的負擔；每天走一走、動一動，讓腸道維持流動；把睡眠慢慢調整回來，讓身體有時間修復。

根據衛福部衛教資料指出，50-74歲民眾應善用政府提供的每兩年一次定量免疫糞便潛血檢查；高風險族群可提前安排大腸鏡檢查；平時要多攝取蔬菜、水果與全穀類，減少紅肉與加工肉品；再加上維持健康體重，促進腸道蠕動；遠離菸品，限制酒精攝取。

台北市衛生局指出，只要排便習慣改變、糞便形狀變細、血便或黏液便、有便意卻總覺得排不乾淨、腹痛或絞痛、體重不明減輕、不明原因貧血等現象，應盡快就醫。

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