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健康網》韓研究：每日喝3杯咖啡能增肌減脂 醫示警3族群過量恐致死

2026/05/04 06:12

食農專家韋恩引述南韓首爾大學，一項分析20歲以上共1萬5447名成人，對於咖啡因影響四肢肌肉量的指數愈研究，初步發現日喝3杯咖啡以上，體脂量較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述南韓首爾大學，一項分析20歲以上共1萬5447名成人，對於咖啡因影響四肢肌肉量的指數愈研究，初步發現日喝3杯咖啡以上，體脂量較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫界對肌少症研究不遺於力，食農專家韋恩引述南韓首爾大學，一項分析20歲以上共1萬5447名成人，對於咖啡因影響四肢肌肉量的指數愈研究，初步發現日喝3杯咖啡以上，體脂量較低。

不過，曾在2018年發表在《Nutrients》期刊，系統性回顧全球咖啡因致死案例，共整理出92例，並發現死亡族群主要集中在3類人：健身者、精神疾病患者及嬰兒。致死案例的血中咖啡因濃度多落在80至100mg/L之間，顯示高濃度暴露是關鍵危險因素。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，首爾大學醫學院朴相民教授研究團隊於4月28日發表研究結果，以2008至2011年韓國國民健康營養調查資料為基礎，分析20歲以上共1萬5447名成人。

朴相民團隊發現，每日喝咖啡3次以上的男性，其四肢肌肉量指數（ASMI）及去脂體重指數，均高於每日不足1次的族群。女性也有相同趨勢，每日3次組的ASMI較高，體脂肪量指數則較低（3次組7.68 vs. 不足1次組7.81）。

韋恩引述團隊推測，咖啡因促進能量代謝與脂肪氧化等生物機制可能是原因之一，但強調目前仍無法斷定咖啡攝取可以直接導致體型改變。

他表示，也有其他研究同樣指出，咖啡與咖啡因的攝取與骨骼肌質量呈正相關。因此，對於骨骼肌質量偏低的高風險族群，可以提倡適度增加咖啡與咖啡因的攝取。以該研究結論，想要生長肌肉，攝取含咖啡因的咖啡優於無咖啡因的咖啡。

《Nutrients》期刊指出，咖啡因過量死亡的健身者都是介於18歲到44歲之間的青壯年，直接死因常常是心室顫動，尤其是患了「肌肉上癮症」，結果顯示，咖啡因中毒最常見的致死原因為心律不整，尤其是心室顫動，亦可能伴隨癲癇發作。適量攝取咖啡因一般而言是安全的，但高劑量補充品、粉末型產品風險較高，應避免過量使用，特別是上述高風險族群更需謹慎。

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