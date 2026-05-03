健康網》海膽+啤酒不是人人能吃 醫：孕婦、幼兒也要小心

進入海膽盛產季，高雄漁市場用啤酒沖洗海膽。台中榮總表示，兩者都是普林高的食材，痛風高危險群須慎食。（屏東縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕5月進入紫海膽的產季，在高雄的漁港有人用啤酒來清洗海膽，引發熱議。台中榮總表示，高普林飲食恐引發痛風；中醫師王大元則表示，孕婦、幼兒、免疫力下降或容易水腫的人不太適合食用。

社群上，有網友直擊漁市場攤商拿著啤酒就往剪開的海膽裡倒，因為老闆說這樣可以去腥味，吃過的人說，甜甜的好吃，還有人說有點奶香味；不愛啤酒味的人，則表示，不愛有酒味的海膽。也有攤商是用檸檬汁，都各有擁護者。

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不過，海膽+啤酒的組合，屬於高普林加乘食物，根據台中榮總衛教資料指出，如果有肥胖、高普林飲食、飲酒過量或腎功能不全時，可能就是痛風的高危險群！痛風是因為體內「普林」代謝異常或是腎臟排出尿酸的功能障礙，導致血中尿酸過高，沉積在關節、軟骨、滑液囊、肌腱或軟組織，造成紅腫熱痛。

若是痛風高危險群，中榮建議就要避開這種高普林食物，以下食物也是普林含量較高食物：

●奶類及其製品：優酪乳、養樂多等發酵乳品。

●肉類、蛋類：內臟類。

●魚類及其製品：白鯧魚、虱目魚、吳郭魚、白帶魚、烏魚、吻仔魚、海鰻、沙丁魚、小管、草蝦、牡蠣、蛤、小魚乾、干貝等。

●豆類及其製品：黃豆。

●蔬菜類：黃豆芽（發芽的豆類）、蘆筍、紫菜、香菇。

●其他：肉汁、濃肉汁（湯）、牛肉湯、雞精、酵母粉。

若非痛風高危險群，營養師高敏敏解析100克海膽營養成分，熱量120kcal、蛋白質：16g、脂肪：4.8g、膽固醇：290mg、葉酸：360μg。有以下優點：

●幫助增肌：

海膽富含蛋白質，可以幫助修復肌肉，有助於健身族增肌。術後也可以多吃優質蛋白質，幫助傷口癒合、加速組織的修復。

●強化免疫、抗發炎：

含有Omega-3脂肪酸、可抗發炎、強化免疫系統。

●保養皮膚、視力：

含豐富β-胡蘿蔔素，幫助皮膚抵抗紫外線、預防眼部疾病。

●提高「性致」：

含有礦物質鋅，可保持男女生殖系統的健康。

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