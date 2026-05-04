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健康網》夜尿頻繁快把人逼瘋 醫：這次數以上恐攝護腺異常

2026/05/04 21:07

泌尿科醫師張英傑表示，夜尿頻繁可能與攝護腺肥大及膀胱敏感有關。若每晚起床超過2次並影響睡眠，建議儘速就醫評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師張英傑表示，夜尿頻繁可能與攝護腺肥大及膀胱敏感有關。若每晚起床超過2次並影響睡眠，建議儘速就醫評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性半夜頻繁起床上廁所，一晚2-3次已成常態，常以為只是睡前水喝太多或年紀變大。然而，泌尿科醫師張英傑提醒，夜尿問題往往不單純，可能是攝護腺肥大或膀胱功能異常發出的求救訊號，長期忽視恐影響睡眠，甚至威脅整體健康。

張英傑於臉書粉專發文分享，夜尿頻繁往往不只是水的問題，這也意味著身體在提醒攝護腺可能已潛藏問題，他進一步分析可能的3大原因：

●攝護腺肥大

男性年屆50歲左右，攝護腺常會慢慢變大，就像在尿道口塞了一個小枕頭，讓尿液排不順。結果就是膀胱裡總是有殘尿，空間變小了，到了半夜只要一點尿意便足以把你叫醒。

●膀胱變敏感

有些民眾發現，雖然起來了，但每次尿量並不多，這通常是因為攝護腺肥大或慢性發炎，讓膀胱變得像驚弓之鳥。這種「膀胱過度活動」的狀態，會讓你半夜一直想跑廁所，沒尿完睡不著。

●年紀增長有影響

隨著年紀增加，身體夜間抗利尿激素分泌減少，導致夜間尿液產量增加，再加上膀胱容量縮水、睡眠變淺，只要有一點點尿意，大腦就會把你叫醒。

除了以上的3項可能的原因之外，張英傑表示，如果睡前有喝茶、喝酒或喝咖啡， 這些飲品不只利尿，還會刺激膀胱，也就是說，如果你本來就有攝護腺問題，睡前又喝了這些飲料，晚上便容易產生夜尿。

不少民眾想問，夜尿幾次才算有問題？張英傑表示，偶爾起來一次還在容許範圍，一旦每晚固定起來2次以上、睡眠被中斷到很痛苦，或是白天精神委靡、注意力不集中，就該多注意。

張英夜尿並非單純老化現象，可能是攝護腺或膀胱功能異常的警訊。若症狀持續影響生活品質，應及早就醫檢查，找出真正原因並進行治療。

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