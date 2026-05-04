健康網》銀髮族跛腳竟潛藏危機！延誤恐截肢 醫揭3警訊

一名80歲婦人因左小腿疼痛、走路困難就醫，原以為是常見的坐骨神經痛，是血流出問題。（圖取自醫師葉宗勳臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕銀髮族走路變慢，或是出現跛腳現象，常誤以為是老化或坐骨神經痛。員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，若是合併小腿變色、變硬或疼痛，恐是血管阻塞警訊，尤其伴隨著糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂等，都是血管阻塞高風險，更須提高警覺及早就醫。

葉宗勳在臉書專頁「腦醫葉宗勲」發文分享，一名80歲婦人因左小腿疼痛、走路困難就醫，原以為是常見的坐骨神經痛，檢查發現其患側小腿顏色較深、觸感偏硬，進一步詢問病史，患者左小腿顏色比右邊黑、摸起來偏硬，本身有心臟病，屬於血管疾病高風險族群。

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葉宗勳發現，這位病患雖有慢性神經壓迫跡象，但與急性疼痛程度不符，可能為血管問題，安排進一步檢驗後，確認為下肢血流循環異常，她不是單純神經痛，是血流出問題。

他進一步提到，這名80歲婦人比較不像是「單純心臟病直接造成跛腳」，更常見其實是類似周邊動脈疾病，也就是下肢血管因動脈硬化變窄，走路時血流不夠，才會出現痠、痛、走不遠的情況。常見的小徵兆包括：走一段路小腿痠痛（休息會改善）、腳比較冰、傷口不容易好等，這些其實都值得早點注意。

葉宗勳提醒，長者若出現下肢疼痛、變色、變冷或腫硬等症狀，不應單純以為是老化或神經痛，特別是合併糖尿病、高血壓、高血脂或心臟病等共病者，更容易出現血管狹窄或阻塞。臨床上常見患者延誤就醫，從初期跛行逐漸惡化，最終可能面臨截肢風險。

葉宗勳呼籲，家屬應多留意長輩身體變化，若發現下肢顏色改變、走路越來越痛，要立刻就醫，同時定期檢查血糖、血脂與血管狀況，切勿自行判斷「只是神經痛」。

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