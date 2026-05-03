健康網》陳盈潔腎病纏身！ 醫曝「腎性貧血」6大原因：營養不良也中

音樂製作人許常德透露台語歌手陳盈潔近況不佳。根據亞東醫院衛教資料指出，腎病最常伴隨的是貧血問題，不可不慎。（取自許常德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂製作人許常德在上週探望已住院2年7個月的台語歌手陳盈潔，他透露，「她的狀況確實很不好！」腎衰竭、敗血症、中風及阿茲海默症已將她折磨得不成人形。亞東醫院指出，第5期慢性腎臟病患，多數都有腎性貧血的問題。

72歲陳盈潔在2023年入獄期間，突發急性腎衰竭、敗血症，緊急插管進加護病房搶救，才救回一命，之後她因嚴重病情，一直持續在醫院接受洗腎治療。

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陳盈潔所有共病中，最早的起源是腎病，如今最棘手的也是腎病。根據亞東醫院衛教資料指出，腎臟衰竭病人的腎臟受到嚴重傷害，無法製造足夠的紅血球生成素，所以普遍有腎性貧血的現象。另外，腎臟衰竭病人常有鐵質缺乏的問題，也會加重腎性貧血的情況。造成腎友貧血6大原因：

●紅血球生成素製造不足。

●紅血球壽命縮短（正常人紅血球平均壽命為120天，而透析病人只有70- 80天）。

●鐵質缺乏。

●葉酸或維生素B12缺乏。

●腸胃道出血。

●營養不良。

因此，對於腎友貧血評估，經常要檢驗包括大便潛血反應、血色素、網狀紅血球數及體內鐵質儲藏狀況。亞東醫院指出，紅血球生成素常用來治療腎性貧血，治療時有些病人會產生感冒症狀，如肌肉疼痛，發作時間常在靜脈注射後60至90分鐘，症狀並不嚴重，通常繼續使用後會消失。

此外，亞東醫院提醒，在補充鐵劑時，要了解體內相關數值，運鐵蛋白飽和度低於20%，或血清鐵蛋白低於500 ng/ml，應開始鐵劑治療。當運鐵蛋白飽和度高於50%或血清鐵蛋白高於800 ng/ml時，應停止鐵劑治療3個月再行評估，以免造成體內鐵質過多，最理想是平日靠食療方式，適量補充肝及內臟類、蛋黃、牛奶、瘦肉、貝類、海藻類、豆類、全穀類、葡萄乾、綠葉蔬菜等鐵質豐富的食物。

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