瘦瘦針恐現「眼中風」訊號 通報28例、占比低於1％

核准用於減肥的Wegovy（週纖達），右為治療糖尿病的Ozempic（胰妥讚）。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕熱門「瘦瘦針」腸泌素GLP-1致效劑藥物Wegovy（週纖達）在藥害通報中出現「眼中風」訊號，相關案例占比低於1%，目前尚未證實具備因果關係。通報案例中記錄有視力快速下降的情形，專家表示，相關情況仍需持續觀察，現階段無需過度恐慌。

據《Live Science》報導，這項分析發表於《英國眼科期刊》（British Journal of Ophthalmology）。研究團隊分析美國食品暨藥物管理局（FDA）在2017年至2024年波段的藥害通報數據。數據顯示，在3萬1774件涉及司美格魯肽（semaglutide）成分藥物的報告中，Wegovy包含28例「缺血性視神經病變」（ION，俗稱眼中風）個案。研究人員表示，已考量兩者上市時間差（Ozempic為2017年，Wegovy為2021年）進行風險比例比較。相較整體通報量，相關案例屬極少數。

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基礎疾病干擾因果判讀 通報案例占比低於1%

眼中風由視神經血流中斷引起，特徵為單眼或雙眼視力突然下降且無痛感。專家表示，由於使用司美格魯肽的族群常伴隨高血壓、心血管疾病或糖尿病，這些基礎疾病本身即是眼中風的高風險因子，導致目前無法斷定症狀與藥物具備直接因果連結。分析指出，相關個案在該藥物通報資料中占比不到1%。

愛爾蘭國立大學眼科專家伍茲（Brian Woods）指出，FDA資料庫主要用於偵測警示訊號，通報內容多未經專家獨立核實，不能據此確定併發症的普遍程度。專家強調，瘦瘦針使用者無需因此恐慌，但應持續觀察視力變化。若發現視力惡化，應尋求緊急醫療協助。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）已針對相關藥物使用者發出提醒。醫師指出，雖然高劑量藥物與風險的關聯在生物學上具備可能性，但目前仍缺乏科學實證。相關研究目前處於觀察階段，尚未列入正式藥物副作用指引。

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