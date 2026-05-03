健康網》孫德榮小中風坐輪椅現身！ 醫提醒：24小時後好轉也別太安心

知名經紀人孫德榮日前「小中風」，今（3）日坐輪椅參加公益活動。不過，馬偕醫院神經外科指出，暫時性缺血性中風及輕度中風病患，或許在24小時後症狀消失，但在未來幾天內會有2成再發生中風的機會。（記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕知名經紀人孫德榮日前「小中風」，今（3）日坐輪椅參加「孫腫來了！母親節公益特賣」活動。馬偕醫院神經外科指出，暫時性缺血性中風及輕度中風病患，或許在24小時後症狀消失，但在未來幾天內會有2成再發生中風的機會。

孫德榮回顧自己身體狀況，他表示，過去曾出現短暫暈眩，大概10幾分鐘就會好，但這次發病，已是腦部血栓，醫師告知阻塞程度為75%，血壓飆至203，「相當高了！」連兒子都觀察到他的瞳孔反應異常，左側明顯無力。

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孫德榮表示，自己左側明顯無力，但為了要出席這場公益活動，今天坐輪椅出席。（記者王文麟攝）

馬偕醫院神經外科衛教資料指出，有4類型的中風，都會對身體帶來很大傷害：

●暫時性缺血性中風及輕度中風：這類病人為中風高危險群，通常並沒有持續性的神經功能缺損，這類病人需接受完整的檢查來找出所有可能的原因，檢查項目包括：完整神經學檢查及病史追溯、腦血管攝影檢查、頸部動脈超音波（如有必要時加上血管攝影）、血液檢查，若病人有心血管病史還需加上心臟檢查。

●中風：這類病人有著持續性，通常是嚴重的神經缺損，對於此類的病人，侵襲性的檢查很少被證明是值得的，不管是否需要手術，有些病人可能符合條件做積極、及早的復健治療，雖然有時候，保守的治療是適合的治療方式，當大腦本身的智力及個性區被破壞至不可逆或不可回復的傷害時，且昏迷指數3，並合併瞳孔放大時，常常伴隨而來的是死亡或是植物人狀態，對於家屬及社會負擔很大。

●不斷惡化的中風：近1/3的中風病人在進入醫院治療後，由於腦本身或是全身性的問題導致神經表現惡化，也因此，在此領域上的研究也很重要，也相對鼓勵研究者一旦有所突破就能夠中斷其不斷惡化的情況，這對病患的預後有著很大幫助。現在已知的是，盡早做適度的減壓手術，血壓控制及腦灌流壓的維持對於控制病程有很大的幫助。但是哪些病人具有此種特性仍然是需要研究的，已知的是，大腦嚴重的水腫，或是進行性的栓塞，均可視為還需不斷積極治療的病人。

●年輕人的中風：當中風病人小於45歲時，中風就有著許多的原因，而很多都是可治療的，年輕病人通常有著較好的恢復能力，所以更完整的檢查來找出原因是需要的。

值得注意的是，有將近3分之2的中風病人之前曾有暫時性缺血性中風的病史，因為這顯示其有潛在的血管性疾病。而在其5年的風險中，也有20%的缺血性中風發生率。而在另一種評估的標準是，在48小時內有3次暫時性缺血性中風的發作現象時，在未來的數天內將有20%中風的機會。

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