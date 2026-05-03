健康網》竹筍含膳食纖維可瘦身 營養師揭吃法3大原則1警告

營養師薛曉晶表示，竹筍高纖低熱量，有助提升飽足感與促進腸道蠕動，竹筍需充分煮熟再食用，避免生食影響安全。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天就快到了，不少民眾最近賣力減重，卻仍頻頻卡關。營養師薛曉晶指出，富含膳食纖維、低熱量又高水分的竹筍，有助提升飽足感、促進腸道蠕動，是改善飲食結構的好選擇。同時亦提醒，竹筍務必煮熟、適量攝取、搭配均衡餐盤，最好別將它當成短期減重偏方。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，當我們長期處在不穩定的代謝狀態，就容易餓得快、脹氣便秘、外食過油，最後形成怎麼吃都瘦不下來的困境。與其盲目購買更多保健品，更聰明的方法是「聰明替代」：將低纖、高油、易導致血糖與飽足感波動的食物，換成更有飽足感、膳食纖維更豐富、又能幫助腸道順暢的食材，例如，夏日限定的竹筍。

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竹筍助代謝但仍須搭配均衡飲食

薛曉晶說明，竹筍具有低熱量、高水分及高膳食纖維特性，還含有植物固醇、多酚及多醣等成分，可能影響飽足感、腸道蠕動及血脂代謝。不過，竹筍並非減重特效藥，仍須搭配均衡飲食。

薛曉晶提到，根據《Nutrition》在2009年的人體試驗曾觀察到，竹筍的價值不在於「刮油」，而是透過豐富的纖維和體積，幫助腸道建立規律節奏，為飲食中的油脂與膽固醇代謝提供額外支持；根據《Frontiers in Nutrition》在2025年的動物研究顯示，發酵竹筍如酸筍，也可能影響腸道菌相與發炎反應。不過，相關研究仍以動物實驗為主，她仍建議民眾適量食用即可，避免過量攝取造成腸胃不適。

在實際飲食建議上，薛曉晶表示，民眾可每週食用2至4次竹筍，將竹筍變成常備蔬菜，例如煮湯、滷製或清炒，但不需餐餐吃；便秘者優先選湯，竹筍菇菇豆腐湯，一次補足水分、纖維與蛋白質，比單吃燙青菜更美味好執行；外食族便當裡高油炸物或三色豆，可嘗試換成滷竹筍或筍絲，但要注意高油，重點是「替代」，而非額外增加。

薛曉晶補充，腎功能不佳者則需留意鉀含量，最好先諮詢醫師。另外，腸胃敏感者細切少量，纖維突然增多可能引起腹脹，從煮熟、細切、少量開始，觀察適應情況再逐步增加。

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