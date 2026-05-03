健康網》耳感染21天醒來要跨年了！ 英國作家險死於腦膜炎 醫列6招預防

罹患腦膜炎5個月後，英國作家丹尼爾．約翰．哈丁以健康的姿態出現，他表示，歷經瀕死關頭，至今都很難以置信。台北榮總護理部健康e點通指出，日常生活中注意生活習慣很重要。（擷取自danieljharding IG）

〔健康頻道／綜合報導〕英國作家丹尼爾．約翰．哈丁（Daniel John Harding）在社群上分享，他因耳部感染住院，確診為腦膜炎整整住了7週，醒來後已跨年，歷經3週毫無意識的日子，「幸好，我醒來，再經歷漫長復健之路，現在恢復了」。

根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料，腦膜炎是指腦部及脊髓周圍的腦膜受到微生物感染或是其他原因引起的炎症反應，是一種影響中樞神經系統的嚴重疾病；這些致病的微生物包括細菌、結核菌、黴菌、病毒等，其中以病毒性腦膜炎及細菌性腦膜炎最為常見，主要傳染途徑為飛沫傳染、直接接觸病人口鼻分泌物或糞口傳染，也可能是病人體內的細菌經血流進入腦部，而造成感染。

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丹尼爾．約翰．哈丁在2025年12月中因感染住院，剛開始被確診為腦膜炎，曾被醫師發出病危通知，生命可能只剩1天。幸而，在他不省人事的時候，伊莉莎白女王醫院的醫師和護士，以及「腦膜炎防治協會」仍不放棄醫治他，讓他得以在21天後甦醒過來。

據外媒報導，丹尼爾．約翰．哈丁在病發前還與朋友聚會，一切毫無異狀，沒想到幾天後竟在家中昏倒，細菌感染來得快又猛，令人無力招架。

台北榮總護理部健康e點通指出，腦膜炎病因多樣，但症狀相似，常見症狀有畏寒、發燒、頭痛、食慾不振、噁心、嘔吐、頸部僵硬、畏光等，嚴重者會有意識混亂、嗜睡、抽搐、昏迷，甚至死亡。治療方式有2種：

●病毒性腦膜炎：抗病毒藥物可以治療疱疹病毒性腦膜炎，而大部分病毒性腦膜炎採支持性療法，以舒緩症狀為主，如：使用退燒藥、多休息和補充水分等。

●細菌性腦膜炎：以抗生素治療且併用其他藥物治療，如：使用類固醇減緩發炎、使用鎮靜劑緩解焦躁不安、對於腦壓過高的病人，需要時使用降腦壓藥物。

英國作家丹尼爾．約翰．哈丁表示，只是耳朵感染所致。（擷取自danieljharding IG）

腦膜炎有致命之虞，丹尼爾．約翰．哈丁很幸運，能從瀕死中醒過來。台北榮總護理部健康e點通建議6項，預防腦膜炎：

●維持良好個人與環境衛生，咳嗽時遮掩口鼻，並正確洗手。

●餐具、用具應清洗乾淨，不與他人共用餐具。

●避免出入公共場所或人潮過於擁擠的地方。

●保持室內空氣流通。

●適當運動、充足睡眠及均衡飲食，以增加抵抗力。

●按時接種疫苗，如：肺炎鏈球菌疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗、流感疫苗等，可減少相關微生物感染。

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