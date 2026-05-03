健康網》72歲陳盈潔共病纏身 差點告別！醫警告：這病初期「幾乎沒症狀」最致命



台語女歌手陳盈潔共病纏身，她的摯友許常德透露近況。中國醫藥大學附設醫院表示，敗血症是共病中最具致命，延誤治療恐陷入更大危機。（取自許常德臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕72歲資深台語歌手陳盈潔一直有共病的困擾，音樂人許常德日前透露，她差點要告別了，但這次搶救回來，親友也有了準備，正籌備她的身後事。

目前陳盈潔共病纏身，腎衰竭、敗血症、中風及阿茲海默症，她的生活早已無法自理，需靠洗腎維持生命。她的摯友許常德於臉書上留言：「你有好多歌，救了好多人，在某個時刻，一顆心快沒了呼吸的時刻，有些歌，真的可以救人…」

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根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，敗血症患者常常在患病初期尚未出現器官功能障礙前就已死亡，故一直到20世紀末，醫藥相對進步後，敗血症的定義才開始被深入探討。

近40年來，由於人口老化，敗血症發生率也明顯上升。根據美歐最新的估計，敗血症的發生率大約介於千分之0.4-1之間。更重要的是，由於治療的進展，敗血症的住院死亡率已從28%下降到18%。治療方式有下列幾種：

●及早且有效的抗微生物藥物治療：

一個在1989-2004年間蒐集2700位加拿大病患的研究報告指出，僅有50%的患者在出現低血壓後的6小時內接受有效的抗生素治療，而治療每延遲1小時，與存活率下降近12%有關。最新的戰勝敗血症（SSC）治療指引，建議在確認敗血症後的1小時內，經靜脈給予有效的抗微生物藥物治療。

●適當的復甦治療：

藉由大量輸液、升壓強心藥物及輸血，以維持中央靜脈壓、氧氣飽和度及平均動脈壓等目標，自從2001年發表以來，早期目標導向治療（EGDT）早已被全世界廣泛採用。然而在最近2年內，3篇集合總數超過4200位病患的多中心隨機控制試驗，證實了早期目標導向治療本身與一般照顧相比，無法有效降低住院死亡率，也間接證實了預後的改善或許與近年來支持治療的進步有關。

●其他相關治療：

包括採用肺部保護通氣策略、初步復甦後謹慎給予輸液、避免造成不需要的鎮靜治療、移除不必要的管路、器官支持治療、營養及血糖控制等。

許常德於昨（2）日於臉書透露，「我晚點要跟大家報告，陳盈潔老師的事，

也許就是最後告別了」深夜再補文：「一切從簡的落幕，是最輕盈的落幕，這不是代為轉達的文字，是我和你的內心對話，可以放心飛翔了…」

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