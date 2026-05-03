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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

為何瘦了還會胖回去？研究揭身體「記住肥胖」最長10年

2026/05/03 13:49

研究指出，即使成功減重，人體免疫系統仍可能保留過去肥胖狀態的影響，使復胖風險在體重下降後持續存在。（圖取自photoAC）

研究指出，即使成功減重，人體免疫系統仍可能保留過去肥胖狀態的影響，使復胖風險在體重下降後持續存在。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人減肥成功後，體重仍容易回升。科學網站《Science　Alert》報導，最新研究指出，這種情況可能不只是生活習慣問題，人體免疫系統中的部分細胞，可能會保留過去肥胖狀態的「分子記錄」，使相關影響在體重下降後仍持續一段時間。

這項研究發表於國際期刊《歐洲分子生物學會報告》（EMBO Reports），由英國伯明罕大學（University of Birmingham）與倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）等機構團隊進行。研究發現，一類名為輔助型T細胞的免疫細胞，在經歷肥胖後，可能出現持續性的變化。

研究指出，即使體重下降，這些細胞仍可能維持較易發炎的反應型態，相關影響可持續多年。

研究團隊認為，這種現象與DNA甲基化（DNA methylation）有關。這是一種調控基因表現的機制，可在不改變DNA序列的情況下影響細胞功能。

在肥胖狀態下，免疫細胞可能出現這類變化，使其在之後一段時間內，仍保留先前的代謝訊號。

研究分析了透過規律運動或使用「瘦瘦針」減重藥物（如司美格魯肽，semaglutide）降低體重的個體，並搭配動物實驗進行觀察。結果顯示，在不同減重方式下，部分免疫細胞的相關變化仍可被觀察到。

研究共同作者、伯明罕大學免疫學家克毛羅（Claudio Mauro）表示，這些變化可能需要數年時間才會逐漸減弱，部分觀察推估約為5至10年，但仍需更多研究確認。

研究還指出，這些免疫變化與部分肥胖相關疾病風險之間的關聯，仍在持續研究中。

研究資深作者、倫敦瑪麗皇后大學分子流行病學家奈潔（Belinda Nedjai）指出，研究顯示免疫系統可能會保留過去的代謝狀態，形成長期影響。

研究團隊表示，相關機制如何影響人體健康，以及是否可透過醫療方式加以調整，仍需進一步臨床研究驗證。

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