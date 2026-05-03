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健康網》漢他病毒今年2例 病毒傳染途徑、居家防鼠方法一次看

2026/05/03 14:02

疾管署表示，漢他病毒可能引起漢他病毒症候群，主要經由吸入或接觸鼠類分泌物或排泄物而感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署表示，漢他病毒可能引起漢他病毒症候群，主要經由吸入或接觸鼠類分泌物或排泄物而感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市近來頻傳民眾看見老鼠亂竄，引發民眾不安，擔心遭到漢他病毒感染。疾管署衛教資料指出，漢他病毒可能引起漢他病毒症候群，屬於人畜共通傳染性疾病，主要經由吸入或接觸鼠類分泌物或排泄物而感染，吸入或接觸受污染的飛揚塵土、物體，或被帶有病毒之齧齒類動物咬傷或抓傷，亦有可能被感染。

台北捷運雙連站線形公園出現老鼠橫行，台北市公園處已派員使用發泡劑、塞碎石等填補鼠洞。民眾擔心漢他病毒是有原因的，去年95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與其6旬日籍妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）在住處死亡，法醫在當地宣布貝琪的死因為「漢他病毒」。再加上今年1月中旬，台北市大安區一名民眾受到漢他病毒感染，發病僅8天便離世，因此，不免讓民眾憂心。

針對漢他病毒傳染途徑與如何預防感染，疾管署衛教資料歸納完整Q&A資料，提供給民眾參考：

Q1：什麼是漢他病毒症候群？

A：是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物（如：鼠類）傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」。

Q2：漢他病毒症候群的傳染途徑為何？

A：主要經由吸入或接觸鼠類分泌物或排泄物而感染。吸入或接觸受污染的飛揚塵土、物體或被帶有病毒之齧齒類動物咬傷或抓傷，亦有可能被感染。

Q3：如何預防漢他病毒症候群感染？

A：漢他病毒症候群主要經由攜帶漢他病毒的鼠類傳播，因此預防重點為鼠類防治，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」防鼠三不政策，避免人類接觸到鼠類。住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施，一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。

Q4：居家防鼠的方法為何？

A：

1餐具與廚具應於使用完畢後儘快清洗，保持廚房與居住環境的清潔。

2將食物與飲水收藏於適當的封閉容器內，以免引來鼠類覓食而造成污染。特別注意寵物飼料的保存，避免未妥善密封放置過夜。

3含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應將垃圾桶加蓋以免引來鼠類。

4檢查房屋內外的孔洞（直徑大於6 mm），並使用適當材料（如金屬、水泥等）封住所有孔洞及空隙，以防止老鼠進入屋內。

5居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物，以避免鼠類築窩或在室外藏匿。

6進行環境清潔與滅鼠工作。

7鼠類的門牙會不斷生長需要磨牙，如果家戶的木質門板下端被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。

Q5：如何處理鼠類排泄物？

A：
1清理前應先將門窗全部打開通風30分鐘。

2清理者應戴上口罩、塑膠或橡膠手套，用市售漂白水1份加入清水9份稀釋，小心輕倒或潑灑在排泄物上，等待消毒作用5分鐘後，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭。

3為避免病毒飛揚於空氣傳染他人，清除污物請使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。（註：不建議使用拖把直接清除排泄物，以避免污染其他區域）

4執行完畢後於脫手套前，應先以肥皂和水或以市售漂白水1份加入清水9份稀釋後洗手套、再脫去手套，然後再用肥皂和水澈底清洗雙手。

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