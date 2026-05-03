雙北爆漢他病毒石崇良籲成立專案小組 新北：平日已有跨局處合作機制

針對雙北都出現漢他病毒個案，衛福部長石崇良呼籲地方政府，由首長組成專案小組跨局處整合，新北市衛生局表示，平日針對傳染病已有跨局處合作機制。圖為老鼠示意圖。（資料照）

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內今年累積2例漢他病毒症候群，分布台北市和新北市各1例，衛福部長石崇良今天呼籲地方政府，仿照南部登革熱疫情，由首長組成專案小組，整合跨部會積極防治。對此，新北市衛生局表示，針對傳染病防治，市府平日已有跨局處合作機制，暫時不用再另外成立專案小組。

新北市3月曾通報1名70多歲男性個案感染漢他病毒，有糖尿病等慢性病史，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，就醫經醫院通報採檢，確認為漢他病毒症候群，治療後已於3月30日出院。

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新北市衛生局疾病管制科科長王美華表示，新北市針對傳染病防治本來就有跨局處合作平台和機制，只要有傳染病發生，都會啟動跨部門合作，必要時提至應變會議或是跨局處會議討論、處理。

她舉例說，當新北市出現登革熱疫情時，就會啟動傳染病防治的跨單位合作機制，展開疫調或相關防疫作為，尤其針對群聚疫情或是特殊案例，更會提高警覺、加強應變措施，市府本來就有跨局處的合作平台，目前不需要再另外成立專案小組。

針對新北3月的漢他病毒個案，王美華表示，通報當下已啟動疫調和防疫作為，漢他病毒主要的傳播途徑為老鼠，但這1例個案沒有老鼠接觸史、無外縣市活動史，其住家周邊也未捕獲老鼠，感染源有待釐清，已加強環境清潔整頓，必要時會請環保局協助消毒。

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